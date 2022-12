Podcasttips | Als je knaldrang grandioos verknald wordt (en wat vinden onze journalisten de beste podcasts?)

Wat hebben die initiatieven voor een veiliger uitgaansleven ons opgeleverd? Journalist Kubra Mayda vraagt het zich af in Klaarwakker. De redactie van De Standaard deelt verder nog zijn favoriete podcasts van het jaar mee.

Wat denk je van een eindejaarsquiz? DS Vandaag voelde Marc Reynebeau aan de tand over de actualiteit van het afgelopen jaar en nodigt je morgen uit om mee te quizzen. Als je denkt dat je slimmer bent dan Reynebeau, dan krijg je vrijdag de kans om het te bewijzen.

Onze podcastredactie neemt tijdens de kerstvakantie trouwens een iets ander ritme aan. Na de quiz met Marc Reynebeau, de laatste Bits & Atomenvan het jaar en een kerstspecial van cultuurpodcast Radarop zaterdag, zullen we in DS Vandaag een week lang bijzondere verhalen uit DS Weekblad laten horen. In de tweede week van de kerstvakantie pikt DS Vandaag de draad weer op met kersverse verhalen uit de actualiteit.

Deze nieuwsbrief gaat er dan weer twee weken tussenuit, maar niet getreurd. De kerstvakantie is het ideale moment om mooie dingen in te halen die je doorheen het jaar gemist hebt. Vorige week deelde ik daarom al de vijf beste podcasts van het jaar mee. Onze trouwste fans merkten misschien al dat de podcasts van De Standaard daarin ontbraken. Ik heb ze er bewust uitgelaten omdat ik als medewerker van de krant te dicht bij de productie sta. Toch zou het jammer zijn om al het moois dat het voorbije jaar onder onze vlag gemaakt is, onbenoemd te laten.

Zo verschenen afgelopen weekend drie nieuwe afleveringen van Klaarwakker. Kubra Mayda, journalist op onze binnenlandredactie, vraagt zich daarin af hoe de nacht zijn belofte voor iedereen zou kunnen waarmaken. Want alle remmen los? Dat is moeilijk als je je drankje moet afdekken tegen mogelijke spikers. Of als je eerst achter je schouder moet kijken, vooraleer je je geliefde kust. In drie afleveringen zoekt ze een antwoord op de vraag: Hoe maken we het nachtleven veiliger zonder dat het saai wordt?

Terugblikken op de zaak-De Pauw deden we met Na de storm. Radiojournalist Veerle Segers sprak met Maaike Cafmeyer en Liesa Naert over de naweeën van het verdict. Mediajournalist Valerie Droeven laat horen hoe ze als verslaggever met de zaak is omgesprongen. Wie dacht dat alles nu wel gezegd was over de geruchtmakende metoo-zaak, raad ik toch aan om de vijf afleveringen van Na de storm te beluisteren.

Bart De Pauw komt niet aan het woord in Na de storm. Nochtans hadden de makers dat graag gewild. Hoe De Pauw omgaat met zijn veroordeling is uiteraard zijn zaak. Misschien kan hij iets leren uit het verhaal van theatermaker Marcus Azzini. De Nederlander las in de kranten getuigenissen van zijn medewerkers over zijn grensoverschrijdend gedrag. Aanvankelijk was hij zich niet bewust van zijn pesterijen, maar mettertijd kwam het inzicht. Dat vertelt hij in het bijzondere Mijn schuld. In zes afleveringen vertellen evenveel daders hoe ze omgaan met hun schuld. Wat doe je nadat je je partner bedrogen hebt? Of als je iemand in het ziekenhuis hebt geslagen?

Een swingende geschiedenis van de spermabank in Vlaanderen? Cultuurhistorica Tinne Claes schreef het boek Zaad zonder naam en belichtte de verhalen van kinderen, ouders, dokters en donors. Wederik De Backer, een van de grootste montagetalenten van ons land, vertaalde hun verhalen naar een podcast.

De beste podcasts van het jaar volgens onze journalisten

Ik vroeg ook aan mijn collega’s wat zij de beste podcasts van het jaar vonden. Voor Marjan Justaert was dat Pim van de Nederlandse krant NRC. In die podcast onderzoekt chef politiek Guus Valk de erfenis van Pim Fortuyn, de populaire politicus die twintig jaar geleden werd vermoord. ‘Fortuyn is zowat de uitvinder van het populisme in West-Europa’, vertelt Justaert, zelf een voormalig Wetstraatjournalist. ‘Dus ook voor ons is het relevant om zijn verhaal te kennen.’

Door met jeugdvrienden, familieleden en oud-collega’s te praten, krijgen de makers zicht op wat de politicus dreef. ‘Wat motiveert iemand om in de politiek te stappen en steeds extremere standpunten in te nemen? Dat vind ik een interessant vraagstuk’, zegt Justaert. ‘Zijn vroege dood versterkt natuurlijk de mythevorming, maar wij hebben ook politici die als een komeet naar de top van het politiek firmament schieten. Hun ster stort daarna vaak ook weer het hardst neer.’

Fan van true crime? Dan is Het geheim van Rijswijk niet te missen. Gerechtsjournalist Filip Verhoest was diep onder de indruk van het onderzoek van Anna Korterink. Zij stootte op geheime documenten van de politie in het archief van haar overleden vader, misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink. Ze besluit om het werk van haar vader verder te zetten en dompelt zich onder in een gruwelijke, onopgeloste moordzaak uit 1985.

Toen openden twee zwaarbewapende mannen het vuur op een repeterend bandje. Twee jongens van de muziekgroep overleefden de aanslag niet. Alles wees in de richting van het Surinaamse regime van Desi Bouterse, maar de gespannen relatie met de voormalige Nederlandse kolonie bemoeilijkt tot op vandaag het onderzoek naar de moord. ‘Korterink heeft zeer gedegen onderzoek gevoerd. Je kan er niet anders dan bewondering voor hebben’, zegt Verhoest erover.

Eindredacteur en fervent fietser Ewald Dupan raadt Beter worden aan, ‘een podcast voor hobbywielrenners van oud-profrenner Laurens ten Dam, een inspanningsfysioloog en een van hun fietsende vrienden.’ Hij omschrijft het als een laagdrempelige podcast voor fietsliefhebbers, ‘maar door de inbreng van de inspanningsfysioloog zit er ook genoeg vlees aan’. Het gaat onder meer over trainen met een hartslagmeter, het belang van voeding en rusten, veiligheid maar ook hoe je het ’s winters warm kunt houden op de fiets. Allez, en route!

Aan podcasts over de Chinese leider Xi Jinping geen gebrek. The Economist deed zijn leven uitvoerig uit de doeken in het felgesmaakte The prince, terwijl het Nederlandse NPO Radio 1 in Het China van Xihet wereldbeeld en de ideologie van de Chinese heerser duidde in vijf afleveringen. Voor een persoonlijker verhaal, raadt economiejournalist Ruben Mooijman How to become a dictator van The Telegraph aan. Chinacorrespondent Sophia Yan probeerde dichter bij Xi te komen, maar haar zoektocht eindigde in een vlucht. ‘Het is soms een thriller. Op een gegeven moment is Yan ervan overtuigd dat de geheime diensten haar op de hielen zitten.’

Zo heb je ongetwijfeld weer genoeg inspiratie om tot ver in 2023 naar podcasts te luisteren. Welke podcasts zal jij je van dit jaar nog lang herinneren? Schrijf me op podcasttips@standaard.be Ik wens je alvast een vrolijk kerstfeest en een prachtig nieuwjaar toe.

