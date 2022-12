Broers opgepakt net over Nederlandse grens voor voorbereiden van terroristisch misdrijf

De Nederlandse politie heeft in Stein, vlak bij de Belgische grens, twee broers opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland bekendgemaakt.

De twee Syrische broers, van 20 en 22 jaar oud, werden woensdagavond opgepakt in Stein, een gemeente aan de Nederlandse kant van de Maas ter hoogte van de Belgische gemeente Maasmechelen. Tijdens een huiszoeking werden geen wapens of explosieven aangetroffen, zegt het OM in een persbericht. De twee mogen momenteel alleen contact hebben met hun advocaat.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in Nederland kwam deze week met informatie over het duo, waarna een onderzoek startte.

Details over de verdenking maakt het OM niet bekend in het persbericht. Een woordvoerder wilde tegenover de Nederlandse openbare omroep NOS inhoudelijk ook nog niets zeggen. ‘Het onderzoek richt zich nu op wat de verdachten voor ogen stond.’

Het OM verwacht in dit onderzoek geen verdere arrestaties, geeft NOS nog mee.