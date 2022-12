2022 was een slecht jaar voor Russische spionnen in Europa

Na de Russische inval in Oekraïne liepen heel wat Russische spionnen op Europese bodem tegen de lamp. ‘Het is de zwaarste klap voor de Russische inlichtingendiensten in de recente Europese geschiedenis.’

Het was een boerenjaar voor de Europese inlichtingendiensten. Volgens de topman van de Britse veiligheidsdiensten werden een vierhonderdtal Russische spionnen van Europese bodem verwijderd. Een record, klonk het al in november. ‘Het is de zwaarste klap voor de Russische inlichtingendiensten in de recente Europese geschiedenis.’

Zowat elk land deed dit jaar meer moeite om de lange arm van het Kremlin weg te slaan. België wees in april 21 Russische diplomaten de deur. Ons land betichtte hen van spionage. Nederland wees simultaan 17 diplomaten het land uit met dezelfde reden. Buurland Frankrijk verwijderde diezelfde maand dan weer 35 spionerende diplomaten van zijn grondgebied.

Drones

Al is niet alle spionagewerk van Rusland een copy-paste van een Bondfilm. Noorwegen wordt geplaagd door Russen die met drones beelden maken. In oktober betrapte de politie zelfs de zoon van een goede vriend van de Russische president Vladimir Poetin met een drone. Hij nam foto’s op Spitsbergen, dat geostrategische steeds belangrijker wordt. ‘Om de prachtige Noorse natuur vast te leggen’, was de uitleg op de Russische ambassade. Al weten Noorse inlichtingendiensten dat de camera’s niet alleen op natuur gericht zijn, maar ook op luchthavens of andere infrastructuur.

• ‘Het is moeilijk nee te zeggen tegen de Russische geheime dienst’

Buurland Zweden, dat net het Navo-lidmaatschap aanvroeg, graaft diep en zet de grote middelen in. Inwoners van een voorstadje in Stockholm werden in november opgeschrikt door overvliegende helikopters. De veiligheidsdiensten kwamen een zwaargewicht in de Russische spionage in de boeien slaan: een Russisch koppel met de Zweedse nationaliteit, eind de vijftig en sinds de jaren 90 woonachtig in Zweden. Ze zouden vertrouwelijke informatie van bedrijven of de staat hebben doorverkocht aan de Russische inlichtingendiensten.

De Esten volgen

Europese veiligheidsdiensten hebben daarmee in 2022 de ‘Estse weg’ ingeslagen. Voor de Baltische staten was de ex-Sovjetoverheerser altijd het belangrijkste doelwit in de zoektocht naar spionage, met Estland op kop. Andere Europese landen legden zich eerder toe op Chinese of Iraanse invloeden.

Wellicht is alle spionage-activiteit uit Europa verbannen een wensdroom. Spionnen vermommen zich als nepdiplomaten, zijn ontraceerbaar op internet en worden keurig ingedekt door de staat. In een interview met vakblad Foreign Policy zegt de oud-topman van de Estse inlichtingen: ‘We moeten de Russen nooit onderschatten. Ze kunnen leren uit hun fouten, hervormen en terugslaan.’ Dat is ook de boodschap vanuit het Verenigd Koninkrijk: ‘We moeten voorbereid zijn op verdoken Russische agressie in de komende jaren.’