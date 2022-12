Zuhal Demir: ‘Afgunst, dogmatiek en jaloezie’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Zelfverklaard (1)

In de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement kreeg Zuhal Demir (N-VA) het gisteren flink aan de stok met haar coalitiepartners. De zelfverklaarde minister van Nucleaire Installaties kondigde aan dat er momenteel wordt gezocht naar een datum waarop ze met de Nederlandse minister van Energie Rob Jetten (D66) van gedachten kan wisselen. Nederland heeft plannen om nieuwe kerncentrales te bouwen in Borssele. Demir wil Vlaanderen of Vlaamse bedrijven laten participeren. In dat verband lachte de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) dat ‘geld altijd welkom is’.

Onschendbaar

Jean-Marie Dedecker (onafhankelijk) overleefde vanmiddag een dubbele stemming over de opheffing van zijn onschendbaarheid. Tegen het Kamerlid liepen twee dossiers die te maken hebben met het casino van Middelkerke. Steeds ging het om een klacht met burgerlijkepartijstelling. Het parket seponeerde een eerste klacht, maar vroeg toch vervolging in een tweede klacht waarbij het Kamerlid een vrouw valselijk had beschuldigd van gesjoemel met bouwvergunningen. De Kamer stemde de opheffing unaniem weg bij de eerste klacht, bij de tweede klacht werd het nipt. De onthouding van CD&V bleek doorslaggevend.

Zelfverklaard (2)

De coalitiepartners zagen dat laatste niet meteen als een steunbetuiging. ‘U bent niet bevoegd, punt’, zei Robrecht Bothuyne (CD&V). De bouw van een nucleaire installatie loopt al snel in de miljarden. ‘Zevenhonderd miljoen euro, dat is wat Vlaanderen investeert in het buitenland’, zei Willem-Frederik Schiltz (Open VLD). ‘Als u die investeert in de kerncentrale van Borssele, dan kunt u misschien een stuk fundering leggen. Maar als u die investeert in zonnepanelen, dan haalt u 500 megawatt.’

Onverbeterlijk

Het Vlaams Parlement besprak woensdag een resolutie waarin de Russische federatie als staatssponsor van het terrorisme wordt gebrandmerkt. De assemblee noemt de Russische acties in Oekraïne ‘terreurdaden en oorlogsmisdaden’. De aanvallen op burgers en civiele infrastructuur zijn bijgevolg staatsterrorisme. Er kan worden geredetwist over het belang van resoluties. Baat het niet, het schaadt ook niet. Toch weigerden Vlaams Belang en PVDA – die als ‘Poetinvrienden’ worden gebrandmerkt – de resolutie goed te keuren. Volgens Vlaams Belang bestaat er ‘geen definitie’ voor staatsterrorisme, de PVDA vreest dat de resolutie de graandeal in gevaar brengt.

Zelfverklaard (3)

Demir trok zich niets van de kritiek aan. ‘Ik vind de reacties onbegrijpelijk, maar die gaan natuurlijk terug naar enerzijds het dogmatische denken, en anderzijds jaloezie en afgunstpolitiek, noem maar op.’