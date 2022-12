Regering wil dat er voldoende bankautomaten blijven: ‘Iedereen moet aan zijn centen kunnen’

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open VLD) overleggen met de bankensector om geldautomaten beter te spreiden. Levert dat overleg niets op, dan wordt er een wettelijke verplichting voorbereid, klonk het donderdag in de Kamer.

‘Het is simpel: iedereen moet aan zijn of haar centen kunnen. Het kan niet zijn dat je daarvoor kilometers moet rijden. Ik bewandel twee sporen. Ofwel werkt de sector mee en maken we goede afspraken om tot een betere dekking te komen. Ofwel werkt de sector niet mee en zullen we hen dat via een wet verplichten. De keuze is aan hen. Na mijn eerste contacten met de sector, heb ik de indruk dat er de wil is om constructief samen te werken’, aldus staatssecretaris Bertrand.

Zij en Dermagne kregen donderdag in de Kamer vragen van Melissa Depraetere (Vooruit), Leen Dierick (CD&V), Steven De Vuyst (PVDA), Tania De Jonge (Open VLD), Lesli Leoni (PS) en Nicolas Parent (Ecolo-Groen) over het tekort aan bankautomaten.

Verschillende gemeenten in ons land beschikken niet langer over een geldautomaat, waardoor bewoners die nog niet digitaal bankieren, maar ook bijvoorbeeld zelfstandigen die op het einde van de dag hun inkomsten veilig willen stellen, zich daar soms kilometers ver voor moeten verplaatsen.

De vier grootbanken werken al een tijdje aan een plan om 95 procent van de bevolking van een bankneutrale geldautomaat te voorzien binnen een straal van vijf kilometer. Maar dat volstaat niet, vonden de Kamerleden.

Dermagne en Bertrand beaamden donderdag dat iedereen snel en eenvoudig aan zijn of haar eigen geld moet kunnen. Ze willen de toegankelijkheid tot geldautomaten daarom afdwingen, liefst via overleg met de sector maar indien nodig ook via de wettelijke weg.

Vandaag zijn er geen wettelijke regels of afspraken met de sector die bepalen hoeveel bankautomaten er minimaal moeten zijn binnen een regio en welke spreiding er moet zijn. Bertrand pleit ervoor om te kijken naar de bevolkingsdichtheid, maar hoe dan ook moet elke gemeente volgens haar over een automaat beschikken.