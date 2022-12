Meerderjarige verdachte van moord op Antwerpse tiener aangehouden

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 18-jarige uit Aalst aangehouden op verdenking van de moord op Steven B. in Berchem. De minderjarige verdachte wordt voorgeleid bij de jeugdrechter.

In Aalst zijn twee verdachten opgepakt voor de steekpartij die de 16-jarige Steven B. in Antwerpen woensdagochtend het leven heeft gekost. Een van de verdachten, een 18-jarige, is aangehouden op verdenking van moord. De andere, die nog minderjarig is, moet voor de jeugdrechter komen.

Een derde verdachte, waarvan de identiteit bekend is bij de politie, is volgens de laatste informatie nog op de vlucht.

De 16-jarige Steven B. werd woensdagochtend op enkele honderden meters van zijn woning doodgestoken door een groepje van drie jonge kerels. Die hadden hem opgewacht aan zijn ouderlijke woning op de Berchemlei in Berchem. B. probeerde nog te vluchten maar kreeg wat verderop aan de Wapenstilstandlaan verschillende messteken. Hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.

De steekpartij zou kaderen in een conflict tussen twee drillrapgroepen, stadsbendes die het geweld allerminst schuwen. De aanvallers zouden leden zijn van een rivaliserende stadsbende uit Aalst. Volgens de eerste vaststellingen zou de aanval een wraakactie ­geweest zijn voor een eerdere steekpartij in het Centraal Station in Antwerpen. Bij dat incident is ook een jongeman uit het drillrapwereldje neergestoken. Steven B. werd toen gearresteerd en zat een tijdje in een jeugdinstelling.