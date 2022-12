Vijf tips om de kerstdagen intenser te beleven

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: hoe kunnen we de kerstdagen intenser beleven? Peter Vantyghem daalt af in zijn herinneringen om vijf sneeuwwitte tips te verzamelen.

Bereid alles tijdig voor

Kerstdag is dé dag dat u zich niet mag haasten, en dat u alleen maar moet denken aan wat ons verbindt. Het is zoals met een reis in de zomer: als u tot het laatste moment werkt, dan alle bagage in een koffer gooit om er ’s morgens in alle vroegte vandoor te gaan, bezorgt u al uw medereizigers stress en reduceert u de eerste drie dagen van uw verblijf tot een afkickperiode. Neem liever een rustige aanloop, zet dagen vooraf al wat dingetjes klaar, zodat uw agenda de dag zelf niet overladen is: dan zal u heerlijk in het feestelijke gevoel binnenglijden. De voorbije jaren ontvangen wij op kerstavond één familietak, een dertigtal mensen, en daar neem ik zelfs graag een paar dagen vakantie voor. Twee uur voor de gasten aankomen, moet alles hier klaar zijn. Het helpt je om tijdig te beginnen, rustiger te plannen, en helemaal tot rust te komen en hartelijk open te staan wanneer de bel gaat.

Harmonie is een kostbaar goed

Er zijn veel manieren om een kerstfeest formeel, saai, overladen te maken. Iedereen heeft het wel al meegemaakt dat de gesprekken nergens over gaan, dat je maag na de maaltijd zo zwaar aanvoelt dat je niet meer kan bewegen, of dat je hoofd zwemt in de alcohol. Vraag u liever af wat belangrijk is. Wil u dat uw gasten fijn met elkaar kunnen praten en elkaar goed aanvoelen, en dat ze zich goed voelen? Laaf en voed ze dan niet alsof het mestvarkens zijn, of om uw eigen prestige te boosten door exclusieve, of te dure, of gewoon veel te veel gerechten en dranken aan te bieden. Een gouden inzicht: de meeste appreciatie gebeurt in het hoofd, en daar kunt u met kleine accenten, leuke decoratie en goedgekozen omschrijvingen al heel overtuigend zijn. Eén hapje gaf mijn grootmoeder bij het aperitief, zelf gemaakt ook nog, en daarmee zette ze de toon en hield ze iedereen hongerig. Het is een erg fijn cadeau om voldaan, maar met een licht gevoel in lijf en hoofd, van tafel te kunnen gaan.

Geef niet zomaar cadeaus

Het hoort er nu eenmaal bij om cadeautjes te krijgen, want Kerstmis is de derde halte in het grote najaarsoffensief van de geefindustrie, na Halloween en Sinterklaas. U hebt natuurlijk al allerlei truken uitgeprobeerd om het juiste cadeau te geven en te krijgen, bijvoorbeeld door de hele maand aan het ontbijt te laten vallen dat u een prachtige sjerp hebt zien liggen bij Paul Smith, of prozaïscher een wenslijstje op de mail te doen. Het ware cadeauplezier gaat echter dieper, zeggen neurowetenschappers. Met een cadeau drukt u uit welk beeld u van de ontvanger hebt. Dat is confronterend. Als u de ene na de andere fles wijn krijgt, kan u de dag afronden met een kater zonder één druppel te hebben gedronken. Als u een paar sokken krijgt, gaat het als een ijspriem door u heen dat u een seriebehandeling krijgt, waarvoor u ook nog moet bedanken met uw beste serieglimlach. Geld krijgen zegt helemaal niets. Maar als u die ketting krijgt die zo goed past bij een nieuwe blouse, bovendien van uw favoriete merk Lapponia, kunt u denken dat uw schenker nagedacht, ingeschat en gezocht heeft over wie u bent, waar u voor staat en wat u mooi maakt. Die gedachte is eigenlijk veel meer waard dan die ketting zelf. En het wordt nog beter: want geven maakt ons gelukkiger dan krijgen. Goed geven is dus dé uitdaging in deze cadeautjestijd.

Denk goed na over uw decoratie

Kerstdecoratie is zo’n cliché geworden dat het moeilijk is om tussen traditie, trends en kitsch je weg te vinden. Mijn grootmoeder maakte kunstwerkjes van haar kerstbomen, door minimalistisch voor slechts twee kleuren te kiezen: zilver en rood. Mijn moeder dacht weken na over details in haar decoratie in de living, om die dan sfeervol maar nooit overladen te maken. Het is een spel met licht en duister, met klank en geur – overigens, wat is nu een typische kerstgeur? – en zelfs met akoestiek en beelden. Decoratie is belangrijk, maar ook moeilijk, omdat je ermee raakt aan je eigen identiteit en je een beeld van jezelf naar buiten brengt. U kan overkomen als origineel, kunstzinnig, mateloos, snobistisch, smaakvol, grappig. Wanneer u uw buitengevel versiert, geeft u te kennen dat u open staat voor sociaal contact. Allemaal veel te interessant om het op te lossen met een kerstman die uit uw raam hangt.

Voel het donker

We zijn hem al lang vergeten, maar het was de Romeinse keizer Constantinus die in 336 na Christus besloot dat Kerstdag niet in maart of januari, maar op 25 december zou vallen. Dat was slim gezien, want daarmee sloot hij aan op een paar heidense tradities die op die dag gevierd werden, zoals die van de Sol Invictus, en van de Perzische god Mithra. Allemaal draaien ze om de winterwende, de wedergeboorte van licht. Dat we dus kaarsjes aansteken, en guirlandes van lampjes buiten hangen, appelleert aan een dieper menselijk aanvoelen van de tijd, die zijn diepste donker bereikt heeft en vanaf morgen elke dag lichter zal worden. U kan dat eenvoudig vieren door ’s avonds naar buiten te gaan, bijvoorbeeld voor een wandeling tussen het aperitief en het diner. In mijn familie wandelden we altijd te voet van een donker dorp naar een restaurant in een centrumstad, een lange rij keuvelende mensen samen, soms in een besneeuwd landschap – de ultieme kick! Het is die confrontatie tussen het koude donker en het warme licht die ons verbindt met elkaar, en met de duizenden jaren achter ons, wanneer mensen dit moment samen vierden.