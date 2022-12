De Lijn deelde ruim 26.000 boetes uit aan minderjarigen sinds 2019

Sinds 2019 heeft vervoersmaatschappij De Lijn 26.600 boetes aan minderjarigen opgelegd. Het gaat dan om boetes voor zwartrijden of overlast, maar ook voor het niet-naleven van de coronaregels. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters in het Vlaams Parlement gezegd.

Volgens minister Peeters kenden de boetes voor minderjarigen een piek in 2021 en 2022, meer bepaald door de coronaregels en het achteraan opstappen van reizigers. ‘26.600 boetes voor minderjarigen, dat is misschien veel. Maar het gaat op jaarbasis om 6.500 boetes, op een totaal van 172,8 miljoen reizigers. Dat is de context. Er zijn dus inderdaad nog 6.500 minderjarigen die laakbaar gedrag stellen, maar het merendeel betaalt wél correct’, aldus minister Peeters.

Geen juridisch vacuüm

Minister Peeters kreeg vragen over het onderwerp van Bert Maertens (N-VA), Els Robeyns (Vooruit) en Marino Keulen (Open VLD), naar aanleiding van een recente uitspraak van de Antwerpse jeugdrechtbank. Die had een geldboete voor zwartrijden aan een minderjarige onwettig verklaard omdat er volgens de rechtbank geen wettelijke basis was. Er ontbrak namelijk een uitvoeringsbesluit dat het opleggen van boetes aan minderjarigen regelde. Dat uitvoeringsbesluit was op het moment van het vonnis van de Antwerpse jeugdrechtbank al wel goedgekeurd, maar is pas op 6 december in het Staatsblad verschenen. Tien dagen nadien trad het in werking, waardoor er volgens minister Peeters sinds 17 december ‘geen juridisch vacuüm’ meer is.