Alexander De Croo heeft voor het eerst de drie Belgische astronauten Raphaël Liégeois, Frank De Winne en Dirk Frimout samengebracht. Hij nodigde ze donderdagochtend uit op de Kanselarij, Wetstraat 16. Ook de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, was erbij.

Premier Alexander De Croo, wou de astronauten persoonlijk meedelen hoe verheugd hij is over het feit dat er dertig jaar na de ruimtereis van Dirk Frimout en twintig jaar na de eerste vlucht van Frank De Winne een nieuwe Belgische astronaut is, die een hele nieuwe generatie laat dromen. Thomas Dermine beaamt: ‘Ja, de toekomst oogt heel mooi. We staan aan de vooravond van een nieuwe verovering van de ruimte, waar mensen opnieuw naar de maan zullen gaan. En het is echt ongelooflijk dat een Belg deel gaat uitmaken van dat avontuur. De drie Belgische astronauten samen zien, was een mooi moment.’