Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) spoort ons land aan dringend te besparen én gas en elektriciteit uit de index te halen. Dat kwam niet als een verrassing voor het VBO. Volgens topman Pieter Timmermans zal snel duidelijk worden dat niet ingrijpen geen optie is.

‘Wij hebben vorige week zelf ook gesprekken gehad met de mensen van het IMF, dit was wat we verwachtten. Vrijdag komen de nieuwe inflatiecijfers en dan zal de nood om in te grijpen nog eens duidelijk ...