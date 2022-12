Naar het laatste inflatiecijfer van het jaar wordt reikhalzend uitgekeken. Het bepaalt mee de loonsverhoging van bijna een miljoen werknemers. Voor een keer hopen heel wat mensen op forse prijsstijgingen.

Het leven is deze maand 10,31 procent duurder geworden, in vergelijking met een jaar geleden. Tenminste, dat is de inschatting die het Planbureau enkele weken geleden bekendmaakte. Vrijdag zal het statistisch ...