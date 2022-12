Pro League geeft gehoor aan oproep fans: geen late wedstrijden meer op zondagavond

Vanaf begin februari worden er in de Belgische voetbalcompetitie geen wedstrijden meer gespeeld op zondagavond om 21 uur. Vanaf speeldag 24 wordt de laatste wedstrijd om 19.15 of 19.30 uur afgetrapt, zo heeft de Pro League bekendgemaakt.

‘De voorbije maanden zijn we in dialoog gegaan met onze fans. We zaten onder meer rond de tafel met de supportersfederatie Belgian Supporters, de SLO’s, verschillende supportersafgevaardigden, de kalendermanager, onze clubs en Eleven Sports’, aldus Lorin Parys, ceo van de Pro League. ‘Samen hebben we afgesproken dat we de fans in het stadion en thuis beter konden laten genieten van onze competitie door het zondagavondslot te vervroegen. Ik vind het belangrijk dat we naar onze fans blijven luisteren, daarom hebben we ook beslist om een permanente dialoog met onze supporters te organiseren.’

‘Het zondagavondslot werd meer en meer een thema voor de supporters’, zegt Eddy Janssis, voorzitter van Belgian Supporters. ‘We zijn blij dat we dat mee hebben kunnen aanbrengen en dat zowel Eleven Sports als de Pro League hier constructief mee aan de slag zijn gegaan. Dit versterkt de dialoog tussen fans en alle partijen in het voetbal.’

Rechtenhouder Eleven Sports was natuurlijk een belangrijke partij in deze kwestie. ‘Het opmaken van een kalender is een bijzonder complexe aangelegenheid. Het is een goede zaak dat ook de clubs en de supportersfederatie een inkijk hebben in alle randvoorwaarden waarmee de kalendermaker rekening dient te houden’, aldus ceo Jan Mosselmans. ‘Dat zorgt voor een beter begrip aan weerszijden. Met het versterken van de fanbeleving als centraal doel, zullen we ons als rechtenhouder steeds constructief opstellen in de debatten. We zijn dan ook tevreden dat we met de supportersfederatie, de Pro League en de kalendermanager, samen tot deze oplossing zijn gekomen.’

Zondagavond 5 februari zal de eerste keer zijn zonder een wedstrijd om 21 uur, maar met een wedstrijd om 19.15 of 19.30 uur in de plaats. Welke wedstrijd dat zal zijn, is nog niet bekend.