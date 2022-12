Vrouwen demonstreren in Kaboel na verbod op hoger onderwijs

Tientallen vrouwen verzamelden donderdag in de Afghaanse hoofdstad om te demonstreren tegen de schorsing van het hoger onderwijs. Vandaag of morgen volgt een persconferentie over de sluiting van universiteiten voor vrouwen.

Volgens getuigenissen aan persagentschap Reuters waren zo’n 50 vrouwen aanwezig tijdens een protestactie in Kaboel. De vrouwen scandeerden de slogans ‘onderwijs is ons recht’ en ‘universiteiten moeten openblijven’. Grootschalige protesten zijn zeldzaam geworden in het land sinds de taliban aan de macht kwamen. Sinds dinsdag is de beveiliging aan de verscheidene universiteiten sterk verhoogd.

Een dag eerder werden studentes weggestuurd door bewakers aan de poorten van de universiteiten. Volgens het Franse persagentschap AFP probeerden honderden vrouwen de universiteitscampussen nog te betreden. De vrouwelijke studenten willen graag nog hun examens afleggen of toegang krijgen tot de bibliotheek.

Mannelijke studenten protesteren ook

Studenten aan de universiteit van Nangahar in het oosten van het land demonstreerden woensdag ook al. Daar verlieten mannelijke studenten geneeskunde hun examens uit protest. ‘De studentes vroegen de mannelijke studenten om geen examens af te leggen omdat zij dat niet mogen’, zei de 25-jarige Zia, een mannelijke student geneeskunde. ‘De mannelijke studenten toonden moed en verlieten de examenlocatie.’

Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van hoger onderwijs zei dat zijn minister donderdag of vrijdag een persconferentie zou houden om ‘meer uit te weiden over de sluiting van universiteiten voor vrouwen’.

Het verzet tegen de beperkingen op onderwijs voor vrouwen bemoeilijkt de inspanningen van de talibanregering om formele erkenning te krijgen en de sancties op te heffen die de economie belemmeren, zeggen diplomaten.