Bart Verhaeghe en co. ontsnappen aan vervolging in zaak-Propere Handen

Het federaal parket heeft de verruimde minnelijke schikking goedgekeurd die tien verdachten in de zaak-Propere Handen hebben afgesloten met justitie. Daardoor vervalt de strafvordering tegen hen.

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft de verruimde minnelijke schikkingen goedgekeurd die tien verdachten in de zaak-Propere Handen, het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal, hebben afgesloten met het federaal parket. ‘Na betaling binnen de voorziene termijn van de geldsom bepaald in de bekrachtigde minnelijke schikking, vervalt de strafvordering tegen de dader’, zegt het federaal parket.

Operatie Zero – of Propere Handen – leidde er na 3,5 jaar onderzoek toe dat 56 personen in verdenking werden gesteld. Tien onder hen hebben ondertussen een deal gesloten met het parket om een haast onvermijdelijk publiek strafproces te ontlopen: het gaat om Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert, voorzitter en manager van Club Brugge, manager Michel Louwagie van AA Gent, manager Matthias Leterme van KV Kortrijk, oud-bestuursleden ­Her­bert Houben, Patrick Janssens, Herman Nijs en Filip Aerden van KRC Genk en gewezen bestuurslid van OH Leuven Paul Van der Schueren.

Die verruimde minnelijke schikking houdt in dat ze schuld bekennen en een boete betalen, waardoor ze niet voor de correctionele rechtbank zullen moeten verschijnen. Wel moeten de betrokkenen ook de benadeelden vergoeden. Concreet betekent dat dat ze belastingen moeten betalen die de fiscus misliep door de vervalste contracten.

Valsheid in geschrifte

De tien (ex-)clubleiders worden vrij lichte feiten ten laste gelegd. Ze hebben nooit matchen verkocht, en begingen eerder financiële misdrijven – valsheid in geschrifte, bijvoorbeeld, bij het afsluiten van transfers of bij het opstellen van valse facturen om makelaars of trainers gedeeltelijk in het zwart te betalen.

Het federaal parket geeft geen commentaar over die namen of over de bedragen die zij moeten betalen in het kader van de minnelijke schikking, maar sluit niet uit dat er in de toekomst nog verdachten een dergelijke schikking afsluiten. In totaal zouden 25 van de 56 in verdenking gestelde personen van plan zijn dat te doen.