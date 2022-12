Rode Duivels zakken naar vierde plaats op Fifa-ranking

De Wereldvoetbalbond Fifa heeft haar nieuwe ranking bekendgemaakt. Daarin staan de Rode Duivels pas vierde, hun laagste notering in 4,5 jaar. Door de uitschakeling in de eerste ronde op de Wereldbeker in Qatar tuimelen de Duivels van twee naar vier.

België kwam op het WK de voorbije weken tot een zege tegen Canada (1-0), een nederlaag tegen Marokko (2-0) en een gelijkspel tegen Kroatië (0-0). Dat volstond niet voor een ticket voor de tweede ronde. Op de nieuwe wereldranglijst verliezen de Duivels 35,41 punten. Ze zien zo wereldkampioen Argentinië en verliezend WK-finalist Frankrijk over zich heen wippen.

Brazilië (-0,53 ptn) blijft na de uitschakeling in de kwartfinales tegen Kroatië nipt leider met 1.840,77 punten. Argentinië (+64,50) volgt met 1.838,38 punten, voor Frankrijk (+63,61) met 1.823,39 punten. België is vierde met 1.781,30 punten.

Brazilië nam op de Fifa-ranking van 31 maart de eerste plaats over van België en maakte zo een einde aan een onafgebroken heerschappij van de Duivels sinds oktober 2018. Eerder stond België ook op 1 tussen november 2015 en maart 2016.

Laagste ranking sinds 2018

De ranking is de laagste voor de Duivels sinds 1 juli 2018. Toen stond België vijfde op de lijst. Na het succesvolle WK in Rusland, dat op dat moment aan de gang was, stegen ze naar de tweede plaats. Later dat jaar namen ze de koppositie over.

Ook de sprong voorwaarts op de ranking van WK-halvefinalisten Kroatië (+5) en Marokko (+11) valt op. Kroatië is nu zevende, Marokko elfde. Nederland maakte twee plaatsen winst, en is nu zesde. Europees kampioen Italië (8ste, -2), dat afwezig was op het WK, Spanje (10de, -3), Duitsland (14de, -3) en Denemarken (18de, -8) zijn opvallende dalers.

De tegenstanders van de Duivels in de komende EK-kwalificaties ontbraken op het WK in Qatar. Zweden is het best geklasseerd met een 23ste plaats, het maakte twee plaatsen winst. Verderop staan Oostenrijk (34ste), Estland (109de) en Azerbeidzjan (121ste).