Verdediging Eva Kaili heeft elektronisch toezicht gevraagd

De advocaten van Eva Kaili hebben aan de Brusselse raadkamer gevraagd dat hun cliënte onder elektronisch toezicht zou geplaatst worden. De voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement houdt vol dat ze nooit werd omgekocht. Een uitspraak van de raadkamer wordt pas donderdagavond verwacht.

‘We hebben gevraagd dat mevrouw Kaili onder elektronisch toezicht zou geplaatst worden’, zegt meester André Risopoulos. ‘Ze neemt op actieve wijze deel aan het onderzoek, maar betwist elke vorm van corruptie in haar hoofde. We gaan verder geen commentaar geven op het onderzoek, dat zou alleen maar in het nadeel van mevrouw Kaili zijn, en schade kunnen toebrengen aan het onderzoek. Dat onderzoek moet enkel en alleen door de gerechtelijke autoriteiten gevoerd worden, en door niemand anders.’

Het zit meester Risopoulos uitermate hoog dat er al heel wat informatie over het onderzoek en de verklaringen van de verdachten in de pers is verschenen. ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat het geheim van het onderzoek op een dergelijke manier werd geschonden’, klonk het. ‘Ik ben ook niet de enige die er zo over denkt, het federaal parket is intussen een onderzoek gestart naar de perslekken.’

‘Mevrouw Eva Kaili is onschuldig’, voegde meester Dimitrakopoulos nog toe. ‘Ze is nooit omgekocht geweest.’