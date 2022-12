Het ‘malle loopje’ dat de Britse komiek John Cleese in de comedyreeks Monty Python ten beste gaf, is volgens de wetenschap prima voor de gezondheid.

In ‘The Ministry of Silly Walks’, een sketch uit het televisieprogramma Monty Python’s flying circus uit 1970, speelt John Cleese een ambtenaar in een fictief Brits ministerie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en subsidiëring van malle loopjes. Cleese, die in de sketch een sollicitant (Michael Palin) ontvangt, loopt aldoor met gebogen knieën, steekt om de paar passen een gestrekt been in de lucht, maakt onverwachte schijnbewegingen en zet nu en dan een paar stappen achteruit voordat hij weer verder loopt.

De ‘Teabag walk’, zo heet het loopje, is een behoorlijk bewerkelijke wijze van voortbewegen. Maar omdat hij 2,5 keer zo veel energie kost als normaal lopen, is hij een prima manier om wat calorieën kwijt te raken, schrijven Amerikaanse onderzoekers in het kerstnummer van The BMJ, een Brits medisch tijdschrift dat elk jaar zijn kerstnummer wijdt aan onderzoek van het lichtvoetigere soort.

De onderzoekers baseren hun conclusie op een steekproef bij dertien gezonde volwassenen (zes vrouwen, zeven mannen) zonder voorgeschiedenis van hart- of longaandoeningen en zonder bekende loopstoornissen. De deelnemers kregen een video te zien van de Silly walk-sketch, waarna ze drie keer een parcours van 30 meter moesten afleggen terwijl hun zuurstofgebruik en stofwisseling werden gemeten.

Bespotting

De eerste keer liepen de deelnemers in hun gebruikelijke stijl. De volgende twee keer moesten ze de malle loopjes uit de sketch nadoen: eerst Cleese’ Teabag walk, daarna de Putey walk van Palin. Dat laatste loopje is niet bijzonder silly, zoals Cleese al opmerkte in de sketch (‘Het rechterbeen loopt helemaal niet mal, en het linkerbeen maakt slechts om de andere stap een voorwaartse halve draai in de lucht’). Het Putey-loopje vergt dan ook nauwelijks meer energie dan normaal lopen, stelden de onderzoekers vast, terwijl de theezakjesloop van Cleese resulteert in een aanzienlijk hoger energieverbruik – ongeveer 2,5 keer dit van gewoon lopen.

De onderzoekers schatten dat het dagelijkse energieverbruik van volwassenen met ongeveer 100 kcal zou toenemen wanneer zij hun normale looppatroon gedurende ongeveer 20 minuten per dag zouden vervangen door de theezakjesstijl.

Omdat het een experimentele studie betreft op basis van een kleine steekproef, houden de onderzoekers een slag om de arm. Mensen met een handicap, loopstoornissen, gewrichtsaandoeningen of andere gezondheidsproblemen zullen wellicht niet in staat zijn de Teabag-loop uit te voeren, schrijven ze tongue in cheek. En in hoeverre bespotting de adepten van malle loopjes ten deel zal vallen, ‘is een belangrijke vraag die eveneens nog moet worden onderzocht’.