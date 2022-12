Tom Cruise (60) is al even druk in de weer om de nieuwste Mission: Impossible af te krijgen. In 2023 verschijnt de zevende film van de franchise en Tom Cruise heeft alvast een tipje van de sluier gelicht in een video op Instagram. Daarin toont de adrenalinejunk hoe hij ‘de grootste stunt uit de filmgeschiedenis’ heeft uitgevoerd. Bekijk de spectaculaire making-of-beelden hierboven.