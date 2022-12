Saudi-Arabië onthult plannen voor achthoekige drijvende havenstad

Oxagon, een achthoekige havenstad aan de Rode Zee, wordt één van de tien bouwprojecten van de Saudische futuristische megastad Neom. Volgens de ontwikkelaar wordt het drijvende gedeelte van de stad ‘s werelds grootste drijvende infrastructuur.

De stad zal fungeren als haven en logistiek knooppunt van het overkoepelende Neom-project, hetgeen Saudi-Arabië al in januari voorstelde. De achthoekige stad, die een achthoekige structuur heeft en deels op de Rode Zee zal drijven, moet voor de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ‘de katalysator zijn voor economische groei en diversiteit in Neom en het koninkrijk’.

De futuristische havenstad belooft veel. Volgens een perscommuniqué wordt de stad ‘het eerste volledig geïntegreerd toeleveringsketen-ecosysteem’, zal het ‘volledig aangedreven worden door hernieuwbare energie’, wordt ‘mobiliteit door middel van waterstof’ mogelijk en zal er enkel duurzame industrie aanwezig zijn. Hoe het land van plan is dat allemaal te bewerkstelligen, is nog niet duidelijk.

Oxagon is het derde project die onder de paraplu valt van Neom, een stadsstaat in Saudi-Arabië zonder auto’s, straten en uitlaatgassen. Dat is (een deel van) de visie van de Saudi-Arabische kroonprins Mohammed bin Salman om de economie van het land te diversifiëren. Voorlopig werden ook al The Line, een langgerekte, smalle stadsstrook dwars door het land met een lengte van zo’n 170 km en een breedte van 200 meter, en een luxe-eiland.

Oxagon is het derde project (van de tien) die onder de paraplu valt van Neom. Foto: Neom

Naïef

Deskundigen zeggen dat de mooie beloftes over duurzaamheid en leefbaarheid van het project naïef en onrealistisch zijn. Ook verschillende mensenrechtenorganisaties hebben al meermaals kritiek geuit op het grootschalige bouwproject. Amnesty International zei al aan het online magazine Dezeen dat de ingehuurde architectenbureau’s voor een ‘moreel dilemma’ staan en ‘beter twee keer zouden nadenken’ over hun betrokkenheid bij het project.

Naarmate het Saudische koninkrijk zich uit haar isolationisme probeert te wurmen, stelt het land zich de jongste jaren steeds meer open voor toerisme uit het buitenland. Er blijven vragen over hoe strak Westerse landen Saudi-Arabië en de kroonprins nu moeten omarmen, die volgens de VS in 2018 een operatie in Istanbul goedkeurde om de journalist Jamal Khashoggi door Saudische agenten te vermoorden.

Saudi-Arabië voert ook een bloedige oorlog tegen Iran in Jemen. Het land doet weinig om haar reputatie op het vlak van mensenrechtenschendingen te verbeteren.