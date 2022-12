Terreurproces zal minstens 35 miljoen kosten

Het assisenproces rond de aanslagen van 22 maart wordt zoals verwacht een erg dure zaak. De FOD Justitie begroot voor alleen al de elektriciteit de uitgaven op 1,23 miljoen euro.

Niet alleen op juridisch vlak is het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016, met zijn tien verdachten en meer dan duizend burgerlijke partijen, een complex dossier. Doordat de zaak wordt behandeld in de oude Navo-gebouwen in Evere, die daarvoor aanpassingen kregen, is het ook financieel een uitzonderlijke zaak.

Uit een berekening van de FOD Justitie blijkt dat de geraamde kosten oplopen tot 35 miljoen euro. De cijfers komen uit een parlementaire vraag die kamerlid Koen Geens (CD&V) stelde aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Het grootste deel daarvan (27,6 miljoen euro) gaat naar een consortium onder leiding van multinational Fabricom, dat instaat voor het beheer van die site. Omdat het proces een jaar werd uitgesteld wegens de covidpandemie, kwam er 3,38 miljoen euro bovenop het oorspronkelijke bedrag van 24,18 miljoen voor het consortium. Met die 27,6 miljoen euro moeten zaken zoals de verbouwingswerken, meubilair, audiovisuele systemen, ICT, catering en schoonmaak worden betaald.

Shuttle voor 15.000 euro

Voor de verwarming in de zittingszalen en andere ruimtes wordt 544.000 euro voorzien. De elektriciteitskosten bedragen 1,23 miljoen euro.

Het proces wordt ook vertaald naar acht talen. Daarvoor schakelt Justitie tolken in. Die kosten liggen op 2,06 miljoen euro. Via een aparte webradio kunnen slachtoffers en nabestaanden over de hele wereld het proces volgen, wat 1,15 miljoen zal kosten. Een andere kostenpost is de tussenkomst in de weddes van de 36 juryleden (onder wie 24 plaatsvervangers). Doordat zij niet kunnen werken tijdens de loop van het proces, neemt Justitie hun lonen op zich, voor een bedrag van 1,15 miljoen euro. Er is ook nog een rubriek ‘andere kosten’, die onder meer slaat op verplaatsingskosten, zitpenningen voor de bodes en het vervoer van overtuigingsstukken. Die bedraagt 1,6 miljoen euro. Een shuttlebus tussen het Brusselse justitiepaleis en de plek waar het proces plaatsvindt, kost 15.000 euro.

In de aanloop naar het proces kantte onder anderen federaal procureur Frédéric Van Leeuw zich tegen de behandeling voor een hof van assisen omdat het juridisch en logistiek veel te ingewikkeld zou worden. Ook slachtoffers van de aanslagen stelden zich vragen bij de procedure. Om de zaak voor een gewone rechtbank te brengen, was een wijziging aan de grondwet nodig. Door verzet van de Franstalige partijen faalde die poging.