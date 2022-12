Tiener opgepakt na dreigmail, mogelijk hackerscollectief betrokken

De politie heeft een 19-jarige jongeman opgepakt na een mail waarin met een aanslag gedreigd werd. Het parket vermoedt dat een hackerscollectief, waar de tiener vroeger deel van uitmaakte, achter de mail zit. Ook de vader werd opgepakt.

Op verschillende mediaredacties, maar ook bij politie, ziekenhuizen en scholen, kwam in de nacht van woensdag op donderdag om 2.44 uur een opmerkelijke mail binnen. Daarin stelde een 19-jarige jongeman uit Roeselare zich voor. Zowel zijn naam als adres werden vernoemd. Daarna werd met een aanslag gedreigd.

‘Vandaag om 12 uur ben ik van plan de grootste schietpartij in de Belgische geschiedenis te plegen met mijn Browning Model 1922’, klonk het onder meer. Scholen, ziekenhuizen en de politie werden als doelwit vernoemd. ‘Mijn vader zal me ook helpen om zo veel mogelijk mensen te vermoorden.’

Mogelijk is de jongeman het slachtoffer van een hackerscollectief waarvan hij enkele jaren geleden deel uitmaakte. Eerder dit jaar werd vanuit het e-mailadres van de jongeman al eens een mail verzonden waarin hij dreigde om een aanslag te plegen op Roeselaarse scholen en het plaatselijke ziekenhuis AZ Delta. Toen bleek er niets aan de hand te zijn. De jongeman gaf toen aan dat het hackerscollectief mogelijk iets te maken kon hebben met de dreigementen.

Opgepakt

Rond 9.30 uur werden hij en zijn vader er opgepakt en meegenomen ter ondervraging. Politie en parket onderzoeken of de tiener effectief de afzender is van de mail en of er een reële dreiging was. Daarom werd ook computermateriaal voor verder onderzoek meegenomen.

Het parket laat weten de zaak ‘zeer ernstig’ te nemen. ‘Vanmorgen (donderdag, red.) ontvingen verschillende instanties, waaronder politie, pers, ziekenhuizen en scholen een dreigmail. Er was sprake van “de grootste schietpartij in de Belgische geschiedenis”. Er werden ook namen genoemd in de mail. Twee personen werden door de politie aangetroffen en zullen verhoord worden. Het onderzoek loopt.’