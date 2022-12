Crisisberaad bij Club Brugge na bekernederlaag

Het wordt steeds warmer onder de voeten van Club Brugge-trainer Carl Hoefkens. Na de wanprestatie tegen Sint-Truiden hebben alle spelers een dag vrij gekregen. Om voor de spiegel te staan, maar ook om het bestuur en de staf de tijd te geven om de explosieve situatie te evalueren – en misschien knopen door te hakken.

1-4 in eigen huis tegen een Belgische ploeg. De bekermatch tegen STVV werd een schandvlek voor Club Brugge, waar alle spelers na de match nog te horen kregen dat ze vandaag niet naar het Belfius Basecamp moesten afzakken. Normaal staat er na een wedstrijd altijd een uitlooptraining gepland.

Geen dagje vrij om de batterijen op te laden, wél om iedereen eens te laten voelen dat ze individueel moeten nadenken over de rest van het seizoen. Maar vooral: om het bestuur vandaag de tijd te geven om crisisberaad te houden met de technische staf. Het C4 van Carl Hoefkens ligt nog niet klaar, maar het wordt steeds warmer onder zijn voeten.

Bijltjesdag?

Er wordt vandaag uitgebreid overleg gepleegd binnen alle geledingen van de club. Want het is meer dan ooit duidelijk dat het een en ander scheef zit. Of het vanavond ook effectief ‘bijltjesdag’ wordt, moet nog blijken. Daar is nog geen beslissing over genomen. De mogelijkheid bestaat nog dat Hoefkens en co. een bepaalde deadline krijgen om het tij te keren. Maar als de uitkomst van het beraad niet bevredigend is voor manager Vincent Mannaert en co., is het mogelijk over en uit voor de coach van Club Brugge.