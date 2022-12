Containerschip weggestuurd van Antwerpse haven na dreigtelefoon

Een containerschip dat in de nacht van woensdag op donderdag op weg was naar de haven van Antwerpen, is na een dreigtelefoon uit voorzorg teruggestuurd. Dat bevestigt de federale politie.

De beller stelde dat het schip tot ontploffing zou worden gebracht als het zou aanmeren. Ter hoogte van het Land van Saeftinghe moest het schip rond 3 uur vannacht rechtsomkeer maken.

In afwachting van meer duidelijkheid over de dreiging is het schip naar het ankergebied nabij Vlissingen gestuurd. De politie benadrukt dat het slechts gaat om een voorzorgsmaatregel.

Panamese vlag

Als de situatie weer veilig wordt geacht, zou het schip alsnog Antwerpen kunnen binnenvaren. Om welk schip het precies gaat, werd niet bekendgemaakt. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om het containerschip MSC Lorena. Het vaart onder de Panamese vlag.

Op Marine Traffic is te zien hoe het schip de Schelde opvaart en nog voor de haven van Antwerpen terugkeert.