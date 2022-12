Brusselse politie vat militairen met gestolen oorlogsmunitie: ‘Defensie zal met een gepaste sanctie komen’

Twee Belgische militairen zijn vorige zaterdag door de Brusselse politie betrapt met oorlogsmunitie die wellicht gestolen zou zijn van het leger. Het Brussels gerecht onderzoekt deze nieuwe zaak waarmee Defensie opnieuw verveeld zit. Want na de zaak-Jürgen Conings had de legertop afgekondigd dat er een hele hoop maatregelen waren genomen om munitiediefstallen in de toekomst te voorkomen.

De arrestatie van de twee in het centrum van Brussel gebeurde zaterdag. Buurtbewoners van de Archimedesstraat, op een steenworp van het Europese Berlaymontgebouw, zagen hoe twee mannen vanuit een open raam in het wilde weg schoten met vuurwapens. De politie werd meteen gewaarschuwd, die het pand binnenviel. De voordeur van het huis zou daarbij geforceerd zijn. In de woning trof de politie inderdaad de twee militairen aan. Het zou gaan om broers. De ene is sergeant en de andere eerste soldaat, ze zouden gekazerneerd zijn in de 15de Wing in Melsbroek, bij de luchtmacht.

De wapens waarmee de twee door omwonenden gezien zijn, bleken ‘slechts’ airsoftwapens (luchtdrukwapens) te zijn. Maar bij een verdere zoektocht in het pand vonden de agenten meer dan tweehonderd stuks oorlogsmunitie, bedoeld voor machinepistolen die gebruikt worden door de Belgische troepen.

Die munitie zou door de twee bij het Belgisch leger ontvreemd zijn, althans dat wordt nu onderzocht. ‘De twee militairen werden gearresteerd, maar zouden na verhoor toch weer zijn vrijgelaten’, zo bevestigt het Brusselse parket. Het is niet precies duidelijk wat ze verklaard hebben, maar de munitie zou – zo vernamen we uit goede bron – niet ‘met kwade bedoelingen’ ontvreemd zijn. Eerder als ‘verzamelobject’, zo meldt de bron nog. Waarom ze met hun airsoftwapens naar buiten schoten, is niet duidelijk. Ze zouden alvast niet dronken geweest zijn. De twee broers hebben de Belgische nationaliteit, maar zijn van buitenlandse origine. Ze zouden geen gekende extreemrechtse connecties hebben. Iets wat eerst wel gevreesd werd.

Zaak-Jürgen Conings

Want de zaak-Jürgen Conings zit nog vers in het geheugen bij het Belgische leger. Conings, de militair met de extreemrechtse ideologie, haalde in 2021 wekenlang het nieuws nadat hij een behoorlijke hoeveelheid wapens en munitie had gestolen in Kleine Brogel en in een afscheidsbrief had laten blijken dat hij een aanslag zou willen plegen, wellicht op viroloog Marc Van Ranst. Het was in volle coronatijd.

Een klopjacht in de Limburgse bossen, meer bepaald in het Nationaal Park Hoge Kempen, leverde niets op. Uiteindelijk werd het lichaam van de man vlak bij het domein teruggevonden, hij had zichzelf van het leven beroofd. Nadien beloofde het leger het ‘extreemrechtse probleem’ bij Defensie aan te pakken en werden een aantal militairen geschorst.

Het Belgische leger verkoos om niet te reageren op dit nieuwe voorval. Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) laat via haar woordvoerder het volgende weten: ‘Dit wordt uiteraard onderzocht. Zowel door Defensie als door het gerecht. Daarom kunnen we geen concrete uitspraken doen. Behalve dat de nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen. Ik wil duidelijk stellen dat dit soort gedrag absoluut niet aanvaard wordt. Defensie zal met een gepaste en duidelijk sanctie komen, gebaseerd op de elementen van het lopende onderzoek.’