Musk treedt af als topman Twitter wanneer hij opvolger gevonden heeft die ‘dwaas genoeg’ is

Elon Musk stapt op als topman bij Twitter wanneer hij iemand gevonden heeft die ‘dwaas genoeg’ is om hem op te willen volgen.

‘Ik neem ontslag als ceo zodra ik iemand vind die zo dom is om de baan aan te nemen. Daarna zal ik alleen de software- en serverteams leiden’, twitterde de miljardair dinsdagavond (lokale tijd).

Musk vroeg Twitteraars enkele dagen geleden in een poll of hij moest opstappen als topman bij het bedrijf. Bijna 58 procent van de stemmers vond van wel. De Tesla-baas had vooraf beloofd zich aan de uitslag van de peiling te houden. De Amerikaanse nieuwszender CNBC meldde dinsdag al op basis van bronnen rond het bedrijf dat Musk actief op zoek is naar een nieuwe ceo voor de berichtendienst

Sinds Musk Twitter overnam heerst er chaos bij het socialemediabedrijf. Musk ontsloeg meer dan de helft van het personeel, liet een nieuwe versie van de abonnementsdienst introduceren die tot misbruik leidde, zocht ruzie met Apple en zag veel adverteerders zich voorlopig terugtrekken.

Ook besloot hij links naar concurrerende diensten te verbieden op Twitter. Concurrent Mastodon, dat voor de overname van Twitter door Musk zo’n 400.000 actieve gebruikers had, is ondertussen naar 2,5 miljoen gebruikers gegroeid.