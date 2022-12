Anderlecht domineert, maar Genk zit in kwartfinale

Racing Genk mag zich dan na verlengingen hebben geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van België, er zit muziek in het Anderlecht van de nieuwe coach Brian Riemer. Als het nu ook nog eens zou kunnen scoren.

Zesentwintig punten verschil staan er op het bord van de Jupiler Pro League tussen lijstaanvoerder Genk (46) en middenmoter Anderlecht (20). Maar tijdens een boeiend duel in de Beker van België was het verschil woensdagavond veel minder groot. Onder de nieuwe trainer Brian Riemer was Anderlecht 90 minuten lang de betere ploeg. Pas in de verlengingen viel de beslissing, toen Joseph Paintsil door de buitenspelval glipte en Genk naar de kwartfinales schoot.

De Limburgers hadden nog niet verloren sinds de eerste speeldag op Club Brugge (3-2) maar werden van bij de start achteruit gedrukt door een gretig voetballend Anderlecht. Brian Riemer kon ongetwijfeld rekenen op het trainerswissel-effect. Spelers hebben een natuurlijk neiging hun nieuwe sportieve baas ter wille te zijn en de elf die woensdagavond het vertrouwen kregen, wilden het vooral niet beschamen. Naast interne motivatie was er ook externe druk om goed te presteren. Anderlecht is zo ver weggezakt in de Jupiler Pro League, dat een succesvolle reeks in de Croky Cup de meest efficiënte weg naar het seizoensdoel - een Europees ticket - is geworden.

Toch betekende de druk die Anderlecht ontwikkelde meer dan gevlei bij de nieuwe trainer. Er zat duidelijk een lijn en een idee achter. De Anderlecht-spelers bleven dicht bij de Genk-spelers om in het geval van balverlies de bal terug te winnen. Tegendruk of Gegenpressing, ooit bekend geraakt als het handelsmerk van Liverpool-trainer Jürgen Klopp, lijkt een van de kenmerken van het spel van Riemer.

Bijtende aanjagers

Om zijn spelers aan hoge energie te laten voetballen zorgde Riemer voor twee bijtende aanjagers op het middenveld – een belangrijke taak is weggelegd voor Adrien Trebel en Kristian Arnstad. De 31-jarige Fransman en de 19-jarige Noor moeten voor de snelle omschakeling zorgen in balverlies. Trebel speelde een sterke partij tot hij in de tweede helft gewisseld werd. Net als Lior Refaelov moest hij plaats maken voor jonge benen om het hogepressingvoetbal van Riemer vol te houden.

Racing Genk pufte en moest grote delen van de wedstrijd achteruit. Alleen halfweg de eerste helft kon het dreigen over de rechterflank, via Joseph Paintsil. Zeno Debast gooide zich voor Daniel Muñoz, die fraai was vrijgespeeld door Bryan Heynen. Na goeie voorzetten van Paintsil kregen topschutter Paul Onuachu en Mike Trésor, de uitblinkers van het Genkse seizoensbegin, de bal niet in doel.

Het was Anderlecht dat de meeste kansen had – vooral in het slotkwartier van de eerste helft. Jan Vertonghen dwong Maarten Vandevoordt tot een redding nadat hij was blijven hangen na een corner. Yari Verschaeren probeerde het met een deviatie nadat Amir Murillo langs de achterlijn was kunnen doorgaan. En Lior Refaelov claimde hands in de zestien meter nadat Trebel Amuzu had diep gestuurd en een vallende Preciado de bal tegen de arm had gekregen.

Jan Vertonghen was een van de gretigste Anderlecht-spelers. In de laatste weken voor de Wereldbeker gaf hij soms de indruk op spaarstand te spelen. Maar in Genk speelde hij een van zijn beste matchen in Brusselse loondienst.

In de tweede helft bleef Anderlecht overwicht houden al werden de kansen schaarser. Maarten Vandevoordt hield zijn ploeg met een knappe save recht nadat Francis Amuzu Amir Murillo in stelling had gebracht. Ook de inbreng van Ally Samatta kon de bakens niet verzetten bij Genk.

Het enige wat Anderlecht zich kon aanwrijven bij het ingaan van de verlengingen was dat het niet gescoord had. Want vijf minuten ver in de eerste verlenging, kon Joseph Paintsil randje buitenspel doorgaan en Hendrik Van Crombrugge verslaan. Hannes Delcroix, misschien de minste Anderlecht-speler op het veld, had zijn hand opgestoken omdat hij in offside geloofde.

Anderlecht probeerde te reageren via Silva en El Hadj, wiens afstandstrap gered werd door Vandevoordt. Trainer Riemer had het er warm van gekregen en stond in T-shirt te coachen.

Racing Genk speelde de verlengingen vakkundig uit en zoog de zuurstof uit de wedstrijd. De fusieclub behoudt haar onoverwinnelijke status in eigen stadion, maar de belangrijkste les van de avond was dat Anderlecht opnieuw een team is om mee rekening te houden. Als het ook nog eens zou kunnen scoren, dan zou er zelfs reden zijn om te geloven dat een Europees ticket nog kan.

