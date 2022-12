Zonder woorden, met ogen die vuur schieten vanonder diep gefronste wenkbrauwen, legt ze een stapel dicht­geplakte envelopjes op het aanrecht. Met open mond ontdek ik wat de kleine donderwolk aangericht heeft. Op elk van de kerstkaartjes die klaarlagen om uitgedeeld te worden, tekende ze een boos gezichtje met alcoholstift. Daarna stopte ze de kaartjes in hun omslag en plakte ze die dicht. Ze is boos omdat iets wat ouders wereldwijd fair zouden vinden, in haar ogen onvergeeflijk onrechtvaardig is. Onderhandelen met vijfjarigen vergt een mate van diplomatisch vernuft die ik zelfs met deze derde tegenstander nog niet meester ben. Ik ben tegelijk verbouwereerd en onder de indruk van haar protestactie. Boos omdat de prachtige kerstkaartjes nu onbruikbaar lijken, maar ook geamuseerd door de ­duidelijke, doch gesofisticeerde manier waarop ze haar emoties overbrengt. Soms kan ik zelfs jaloers zijn op hoe goed ze weet wat ze wil en voelt, en hoe ongefilterd ze dat kan uiten. Dit afgelopen jaar heeft me doen stilstaan bij hoe vaak ik mijn eigen problemen veroorzaak door niet, of niet snel genoeg, duidelijk te maken hoe ik me echt voel. Ik werk eraan, maar het blijft ­zoeken. Na een kort standje, een paar krokodillentranen en een ­gemompelde ‘sorry’, vraag ik haar hoe we het zullen oplossen. Ze kan er ­lachende gezichtjes naast tekenen, stelt ze voor. Geniaal, zeg ik. Het perfecte kaartje na dit jaar van de lach en de traan.