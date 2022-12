Terwijl Vladimir Poetin aankondigde dat het Russische leger een blanco cheque krijgt, reisde Volodimir Zelenski naar Washington om Joe Biden ‘wapens, wapens en nog eens wapens’ te vragen.

Driehonderd dagen is de oorlog in Oekraïne aan de gang en het einde is niet in zicht. Integendeel, de Russische president ­Vladimir Poetin laat er geen twijfel over bestaan dat hij wil doorvechten tot ...