‘Close’ van Lukas Dhont op shortlist Oscars

De film Close van Lukas Dhont is geselecteerd voor de shortlist van de Oscars in de categorie Beste internationale film. Dat maakte de Academy woensdagavond bekend.

In totaal werden vijftien films geselecteerd uit 92 inzendingen. Die komen uit evenveel landen, want per land mag voor deze categorie slechts één film worden voorgedragen. De Belgische inzending was dit jaar dus Dhonts tweede film Close. In Cannes was de cineast er in mei al een kanshebber mee voor de Gouden Palm. Uiteindelijk moest hij zich met de Grand Prix van de jury getroosten.

Of Close officieel genomineerd wordt voor de Oscar in deze categorie, weten we pas op 24 januari. Dan maakt de Academy de kanshebbers in alle categorieën bekend. Van de vijftien geselecteerde films zullen er dan vijf overblijven. Bij de grote favorieten zijn Decision to leave (Zuid-Korea), Saint Omer (Frankrijk), Im Westen nichts Neues (Duitsland), Argentina, 1985 (Argentinië) en Holy spider (Denemarken).

Vorig jaar maakte de Belgische inzending Un monde van Laura Wandel eveneens deel uit van de shortlist. De film raakte toen niet genomineerd. Ons land had nog maar zeven keer zo’n nominatie te pakken. Meest recent was dat in 2014 voor The broken circle breakdown van Felix van Groeningen. Zijn jongste film De acht bergen, die hij samen met Charlotte Vandermeersch regisseerde, is geen kanshebber. Er kan maar één inzending per land zijn. Bovendien is De acht bergen een internationale coproductie waarvan de hoofdproducent Italiaans is. Dan had de film dus de inzending van Italië moeten zijn. Zij selecteerden Nostalgia, een film die niet opduikt in de shortlist.

Tien categorieën

Voor Lukas Dhont is het niet de eerste keer dat hij deelneemt aan die Oscarrace. Vier jaar geleden was Girl, zijn debuut, ook al de Belgische inzending. Maar het verhaal eindigde al toen bleek dat Girl geen deel uitmaakte van die fameuze shortlist.

Het is nog maar het vijfde jaar dat de Academy die tussentijdse selectie bekendmaakt. Dat mag je gerust slimme pr noemen. Zo’n lijst vergroot namelijk de anticipatie en de buzz, lang voor de eigenlijke ceremonie. Voor nog negen andere categorieën maakte het nu zo’n shortlist bekend. Dat zijn onder meer beste documentaire, beste originele score en beste originele song. In de belangrijkste categorieën, zoals de hoofd- en bijrollen, regie, scenario en film, lost het dus geen preselectie.

Triangle of sadness

Close duikt recent op in heel wat prijzenlijstjes. Zo raakte vorige week al bekend dat de film genomineerd is voor een Golden Globe in de categorie beste niet-Engelstalige film. De National Board of Review, al jaren een graadmeter voor de Oscars, riep Close eerder deze maand uit tot beste internationale film. Ook op de European Film Awards was Close genomineerd in vier categorieën, waaronder beste film. De Zweedse maker Ruben Östlund won uiteindelijk die prijs voor Triangle of sadness, de satire waarmee hij ook al de Gouden Palm voor de neus van Dhont had weggekaapt. Maar die film kan deze keer geen stokken in de wielen steken. De Zweedse inzending is immers Boy from heaven. Östlunds film kwam niet in omdat aangezien er vooral Engels in gesproken wordt. Boy from heaven - of Cairo conspiracy, zoals de film in de VS heet - is weliswaar eveneens een van de vijftien kanshebbers.

De volledige lijst: