Remco Evenepoel krijgt Trofee voor Sportverdienste

Remco Evenepoel begint het wielerseizoen 2023 met de Ronde van San Juan in Argentinië. ‘Een symbolische keuze’, vertelde de 22-jarige wereldkampioen woensdag tijdens de prijsuitreiking van de Nationale Trofee voor Sportverdienste in Brussel.

Met Argentinië als bestemming voor zijn eerste wedstrijd zakt Remco Evenepoel af naar het land van de kersverse wereldkampioen voetbal. ‘Ik heb dan ook fel voor Argentinië gesupporterd tijdens de finale, want ik wist al dat ik er binnenkort San Juan zou rijden’, glimlachte hij. ‘Het wordt mooi en speciaal. In 2019 reed ik er mijn allereerste wedstrijd als prof. Nu rij ik er mijn allereerste wedstrijd in de regenboogtrui. Volgens mij is het dus toch erg symbolisch. De passie voor de fiets begon in Argentinië te groeien. Ik kijk er echt naar uit om naar daar te gaan en opnieuw de sfeer van 2019 en 2020 te ervaren.’

Evenepoel bereidt zich momenteel voor op het nieuwe seizoen. ‘De voorbereiding verloopt erg goed’, vertelde hij. ‘Sommige weken waren nogal druk vanwege alle verplichtingen, maar de vakantie heeft me echt deugd gedaan. Ik heb mijn batterijen voldoende kunnen opladen om de trainingen te hervatten. Ik voel wel dat de trainingen steeds langer worden. Ik moet me weer concentreren op het eten van de juiste voeding en op tijd gaan slapen’, knipoogde Evenepoel.

Evenepoel stelt zichzelf enkele mooie doelen voor het komende wielerjaar. ‘Ik mik op de Giro, San Sebastian, de wereldkampioenschappen en misschien wordt de Ronde van Lombardije nu ook belangrijker dan Luik-Bastenaken-Luik, dat net voor de Giro valt. Maar als ik La Doyenne een tweede keer kan winnen, waarom niet?’

Dat Evenepoel zijn titel in de Vuelta volgend jaar zal verlengen, lijkt dan weer eerder onwaarschijnlijk. ‘Ik denk dat dat moeilijk zal worden’, sprak hij. ‘Het WK valt dit jaar vrij vroeg (in augustus, red.) en omdat ik me volledig wil focussen op de Ronde van Lombardije, denk ik er aan opnieuw op hoogtestage te gaan’, sloot hij af.