Biden verwelkomt Zelenski in het Witte Huis: ‘We willen een rechtvaardige vrede’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski werd woensdag verwelkomd in het Witte Huis door president Joe Biden en zijn echtgenote Jill. Het is voor Zelenski zijn eerste buitenlandse trip sinds de Russische inval.

Dat Zelenski naar de Verenigde Staten zou reizen raakte pas maandag bekend. De president landde op de militaire luchthaven Joint Base Andrews, niet ver van Washington D.C., met een Amerikaans regeringsvliegtuig. Van daar ging het meteen richting het Witte Huis, waar Joe Biden hem stond op te wachten, voor de gelegenheid uitgedost in een blauw-gele das, de kleuren van Oekraïne.

Bij de verwelkoming van Zelenski, die voor het eerst in tien maanden zijn land heeft verlaten, herhaalde Biden nog eens dat de Amerikanen Oekraïne zullen blijven steunen in de strijd tegen de Russen. ‘De VS wil een rechtvaardige vrede’, aldus Biden.

Zelenski bedankte Biden voor alle hulp en noemde het ‘een grote eer’ de VS te kunnen bezoeken. Hij merkte op dat het dankzij de Amerikaanse steun is dat de Oekraïners de Russen het hoofd kunnen bieden. Voor zijn afreis had Zelenski aangegeven dat hij in Washington ‘wapens, wapens en nog eens wapens’ zou gaan vragen. Hij waarschuwde in het Witte Huis ook: ‘De oorlog is nog niet voorbij.’

De Oekraïense president had voor zijn Amerikaanse collega nog een geschenk bij, een oorlogsmedaille van een soldaat die momenteel dient aan het front. ‘Onverdiend, maar erg geapprecieerd’, antwoordde Biden. De twee staatshoofden geven straks nog een gezamenlijke persconferentie, daarna zal Zelenski nog het Congres toespreken.

Zelenski overhandigde Biden een oorlogsmedaille. Foto: AFP

Het bezoek van Zelenski aan de VS werd pas vandaag bekend. Congresleden hadden wel al eerder bericht gekregen dat ze zich beschikbaar moesten houden. Zelenski zal een toespraak houden voor het Congres, vlak voor de meerderheid na de midterms in het Huis van Afgevaardigden van kant wisselt (van de Democraten naar de Republikeinen). Hij zal de Amerikaanse bewindslieden nog eens uitvoerig bedanken én benadrukken dat het nog niet gedaan is.