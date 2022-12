Europa roept overwinning uit in frietoorlog met Colombia

De antidumpingheffingen die Colombia in 2019 oplegde aan ingevoerde diepvriesfrieten uit België, Nederland en Duitsland zijn in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dat heeft een arbitragepanel van de WTO in beroep geoordeeld, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. De definitieve en bindende beslissing ‘is een overwinning voor de Europese producenten van wie de export naar Colombia, die meer dan 20 miljoen euro bedraagt, geschaad werd door de Colombiaanse heffingen’, zegt de Commissie.

Eerder had de WTO al in het voordeel van de Europese Unie geoordeeld, maar tegen die beslissing ging Colombia in beroep. Ook nu moet Bogota dus het onderspit delven.

Colombia had de heffingen in 2018 voor het eerst aangekondigd. Het zei dat België, Nederland en Duitsland de prijs van hun frieten artificieel laag hielden, waardoor lokale producenten uit de markt geduwd werden. De Europese Commissie probeerde op aandringen van België de Colombianen op andere gedachten te brengen, maar dat bracht geen zoden aan de dijk.

De WTO heeft nu geoordeeld dat de ingreep van Colombia tegen de internationale handelsregels van de WTO ingaat. ‘Dit zendt een sterk signaal uit naar elk land dat eraan denkt export vanuit de Europese Unie aan banden te leggen. Antidumpingonderzoeken moeten volledig in lijn met de WTO-regels zijn’, zegt de Commissie.

Colombia kan de uitspraak in principe niet naast zich neerleggen. Het moet zich meteen in regel stellen, of binnen een termijn die met de EU overeengekomen wordt of bepaald wordt door de WTO zelf. Als Colombia in gebreke blijft, kan de EU toestemming zoeken bij de WTO om vergeldingsmaatregelen aan te nemen.

Het vonnis werd overigens uitgesproken door het MPIA, de instelling die beslissingen over handelsgeschillen neemt in afwachting van een opnieuw volledig functionerend WTO-beroepsorgaan. Dat werd door toenmalig Amerikaans president Donald Trump lamgelegd en is nog steeds niet hersteld. Het conflict tussen Europa en Colombia is het eerste handelsconflict dat door het MPIA beslecht wordt.