Britse krant The Guardian mogelijk slachtoffer van aanval met ransomware

Bij de Britse krant The Guardian deed zich een ernstige storing voor in de IT-systemen. De leiding van de mediagroep gaat uit van een aanval met ransomware. De online berichtgeving blijft grotendeels gespaard.

Dinsdagavond laat begon een deel van de IT-infrastructuur problemen te ondervinden bij de Britse krant The Guardian. Werknemers werken van thuis uit en de werking van de website en de app blijft voorlopig gevrijwaard.

Volgens de leiding van het mediabedrijf gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een aanval met ransomware. Dat het bedrijf zegt andere pistes niet uit te sluiten, lijkt erop te duiden dat er nog geen losgeld is gevraagd.

Bij een aanval met ransomware zoeken de daders een gat in de IT-beveiliging van een organisatie. Daarlangs sluipen ze naar binnen om het netwerk in kaart te brengen en hun kwaadaardige software her en der te planten.

Wanneer ze, soms na enkele weken, alles in stelling hebben gebracht en weten dat de aanval een succes zal zijn, drukken ze op de knop. Computerschermen worden zwart en er verschijnt een boodschap: ‘Uw systeem is versleuteld. Betaal ons losgeld in cryptomunten om de sleutel te krijgen.’