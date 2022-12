Belastingaangiften Trump worden openbaar gemaakt

De belastingaangiften van de Amerikaanse oud-president Donald Trump mogen, althans toch gedeeltelijk, openbaar gemaakt, worden. Dat heeft een door de Democraten gecontroleerde parlementaire commissie dinsdagavond (lokale tijd) besloten.

Trump, die onlangs aankondigde zich opnieuw kandidaat te stellen bij de komende presidentsverkiezingen, voerde de voorbije jaren een verbeten juridische strijd om de documenten geheim te houden, maar bijt nu dus in het zand.

De discussie over de vrijgave van de documenten gaat al enkele jaren terug. Het is in de Verenigde Staten de gewoonte dat de president zijn belastingaangifte publiek maakt. Maar Trump heeft zich daar tijdens zijn campagne en ambtstermijn altijd tegen verzet. Dat leidde tot een jarenlange strijd tussen de Republikein en de Democraten, die hem beschuldigen van gesjoemel en daarom zijn belastingaangiftes willen inkijken.

Een commissie van het Huis van Afgevaardigden, die zich voornamelijk bezighoudt met belastingzaken, stemde - met 24 stemmen voor en 16 stemmen tegen - nu voor het publiceren van de zes jaar aan belastingaangiften (2015 tot en met 2020) van de Republikeinse miljardair. Wanneer ze precies zullen worden vrijgegeven is niet bekendgemaakt, Amerikaanse media speculeren dat dit ergens in de komende dagen zal gebeuren.