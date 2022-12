Hulpverleners getuigen op terreurproces: ‘We waren klaar om te vechten’

Het proces over de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 is een nieuwe fase ingegaan. Onderzoeksrechters, agenten en militairen getuigen over hoe zij de dag beleefd hebben. Een militair beschreef de situatie als een ‘oorlogszone’: ‘Een zone waarover je geen controle hebt. Hier heerst in het dagelijkse leven ­orde, maar in een oorlog is alles mogelijk.