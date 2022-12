Smijt eens 27.000 euro over de balk

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Last man standing

Wetenschappers van de Universiteit Gent en de ULB hielden twee voorzittersverkiezingen bij de Vlaamse christendemocraten (2003 en 2019) tegen het licht. Het uitgangspunt oogt zeer interessant: CD&V laat de leden de nieuwe voorzitter rechtstreeks verkiezen, maar waarom is er de ene keer slechts één kandidaat, en zijn er de andere keer niet minder dan zeven?

Doktoors

Ook het gezin Alexia Bertrand (MR) heeft een abonnement op Netflix, lezen we vandaag in Knack. ‘Voor de kinderen’, klinkt het vergoelijkend. Toch pikt de staatssecretaris voor Begroting zelf af en toe een aflevering Grey’s anatomy mee. De zich in Seattle afspelende ziekenhuisserie gaat al negentien seizoenen mee, met Patrick Demsey (Dereck Shepherd) en de even bevallige Ellen Pompeo (Meredith Grey) in de hoofdrollen.

Last man standing (2)

De onderzoekers spaarden kosten noch moeite. Niet minder dan 22 diepte-interviews werden afgenomen. Toch baart het resultaat nauwelijks opzien. Alles heeft te maken met de aanwezigheid van een ‘last man standing’, een persoon die ogenschijnlijk goed scoort in een krimpende electorale markt. In 2003 stak Yves Leterme er met kop en schouders bovenuit. Hij kreeg daarom voluit de steun van het partij-establishment.

Briljant

Christophe De Beuckelaer, Brussels parlementslid voor Les Engagés, haalde vandaag de kolommen van de zakenkrant L’Echo met een ronduit briljant principe. Gedurende 2022 investeerde hij als politiek statement zijn volledig nettoloon (in totaal 72.000 euro) in bitcoins. Het resultaat? Alvast 27.000 euro, meer dan een derde, ging in rook op. Toch volhardt hij ook in 2023. Weliswaar in andere cryptomunten, en niet langer zijn volledig loon.

Last man standing (3)

In 2019 was die persoon er niet, van een ‘last man (woman) standing’ was geen spoor te bekennen. Of beter, ze (Hilde Crevits) wilde of durfde niet. Bij gebrek aan consensus lag de race helemaal open. Uiteindelijk won Joachim Coens het met een nostalgische campagne naar vervlogen CD&V-tijden van de laatst overgebleven uitdager, Sammy Mahdi. Gaandeweg veroverde deze ‘Obama van de Aldi’ het statuut van ‘last man standing’. Bijgevolg nam hij zonder tegenkandidaat over.

Briljant (2)

Sint-Truiden blijft een never ending story. Tijdens de bespreking van het budget dinsdagavond bleek dat de burgemeester en de schepenen zich wilden trakteren op een loonsverhoging van bijna 20 procent. Na vragen van de oppositie moest schepen Jo François (N-VA) toegeven dat de cijfers correct waren. Hij ging ‘bevoegde diensten’ om uitleg vragen en ontkende volgens het Belang van Limburg dat het college zich op wat extra’s wilde trakteren.