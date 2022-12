Podcast | Het wanhopige midden: centrumpartijen in ademnood

Als we het nu even voor de drie traditionele partijen hebben - CD&V, Open VLD en Vooruit - dan zal alleen de voorzitter van die laatste partij met een warm gevoel aan de kerstboom zitten, veronderstellen we.





Voor CD&V en Open VLD was het een jaar met meer downs dan ups. In die mate dat we toch even aan de chef politiek van onze krant willen vragen: hoe gaan ze, met beeldspraak geheel eigen aan de tijd van het jaar, weer kiezers naar hun stal lokken?

CREDITS

Journalist Jan-Frederik Abbeloos | Presentatie Bart Dobbelaere | Redactie Yves Delepeleire en Bart Dobbelaere | Eindredactie Sofie Steenhaut, Yves Delepeleire | Audioproductie Michiel Claessen | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten The masked singer (VTM), De afspraak op vrijdag (VRT), Terzake (VRT)

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.