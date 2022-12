Stapt Elon Musk echt op bij Twitter?

‘Ik neem ontslag als ceo, zodra ik iemand kan vinden die dwaas genoeg is om de job over te nemen.’ Dat heeft Elon Musk woensdag getweet, een dag nadat 57 procent van de deelnemers aan een poll op Twitter voor zijn ontslag had gestemd. Musk had die poll zondagnacht zelf online gezet en had beloofd het resultaat ervan te zullen respecteren.

Dat lijkt hij met die tweet nu ook te bevestigen. Al houdt hij een slag om de arm: wat als die ‘dwaas’ simpelweg niet gevonden kan worden? Musk voegde eraan toe dat hij, ook na zijn vertrek, de leiding zal behouden van de teams die werken aan de software en de servers van Twitter.

Dat plaatst minstens twee grote vraagtekens bij het ontslag. Ten eerste: stapt hij wel echt op? Tijdens een rechtszaak in november zei Musk al dat hij verwachtte in de toekomst minder tijd aan Twitter te spenderen en ‘na verloop van tijd’ een vervanger aan te stellen. CNBC citeerde dinsdag bronnen die zeiden dat er inderdaad een zoektocht naar een Twitter-ceo loopt. Maar dat is al een tijdje zo en is dus geen gevolg van de online stemming, bericht CNBC. En op geen enkel moment, ook nu niet, is er een uiterste datum gekleefd op zijn opvolging.

Andere grote vraag: zal die nieuwe ceo wel iets te zeggen hebben? Hij zal Elon Musk tegelijk als baas en als ondergeschikte hebben. En ook nog als belangrijkste gebruiker – iemand die zijn mening over hoe Twitter geleid moet worden meermaals per dag deelt met zijn intussen meer dan 120 miljoen volgers.

Musk is sinds eind oktober de eigenaar van het bedrijf, samen met een groepje mede-investeerders. Als hij bovendien de leiding behoudt van de meest cruciale onderdelen van het bedrijf (de software en de servers), dan heeft een ceo in de praktijk weinig in de pap te brokken.

Echte baas

Musk zal dus hoe dan ook de echte baas blijven bij Twitter voor de voorzienbare toekomst. Dat is een merkwaardig contrast met SpaceX, een van de andere bedrijven van Musk. Bij SpaceX is Musk officieel wel ceo, maar de leiding ligt eigenlijk al jaren bij Gwynne Shotwell, die de titels draagt van president en coo (chief operating officer, de persoon die de dagelijkse leiding op zich neemt).

Bij Tesla is Musk ook de ceo, maar daar heeft hij geen plaatsvervanger. Vandaar dat aandeelhouders van Tesla zich grote zorgen maken over het bedrijf en de aandelenkoers een duik nam. Wie nu precies de titel ‘ceo’ draagt, betekent dus niet zo veel bij de bedrijven van Elon Musk.

Dat je dwaas moet zijn om die ceo-job te willen, zoals Musk schrijft, is dus wellicht niet zo’n grote overdrijving. Twitter heeft nooit veel winst gemaakt en verloor de afgelopen maanden – vooral door de grillige beslissingen en controversiële uitingen van Musk – veel van zijn adverteerders. Het concurrerende sociale netwerk Mastodon beweert de afgelopen maanden 2 miljoen gebruikers erbij te hebben gekregen, die vooral van Twitter afkomstig zijn.

Dat allemaal rechttrekken, terwijl de onvoorspelbare eigenaar over je schouder meekijkt, zijn eigen mening over de beste koers voor het bedrijf rondtweet en ondertussen allerlei rechtse memes en complottheorieën op het netwerk gooit om zijn volgers te verrukken: begin er maar eens aan.