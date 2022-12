‘In de toiletten vond ik een jongetje van elf. Totaal in shock’

Commissaris Devos vertelde de rechtszaal hoe hij die bewuste dag beleefd heeft. Hij herinnert zich hoe hij in het politiekantoor tegenover de terminal de eerste knal hoorde. ‘Mijn eerste reactie was: is dit het geluid van een vertrekkend vliegtuig? Want dit is wel heel raar.’ Bij de tweede knal was het voor hem meteen duidelijk dat het niet om een ongeluk ging. De aanslagen in Parijs zaten in zijn achterhoofd.

Buiten, voor de terminal, stootte hij op wat hij ‘ramptoeristen’ noemt: ‘Mensen zijn uit het gebouw gelopen en bleven kijken naar het gebouw en namen foto’s.’ Nadat hij de straat had geëvacueerd, is hij de vertrekhal binnengegaan. ‘Ik kan me nog goed de geur herinneren van de explosieven, het vuur in de vertrekhal.’ De sfeer omschreef hij op vraag van de voorzitter als ‘een vreemde stilte. Met overal geroep van de slachtoffers’.

Een filmpje van een taxichauffeur die op zoek was gegaan naar zijn zoon die in de terminal werkte, schetst die sfeer. ‘Het zijn beelden die tonen wat wij die dag te zien kregen’, aldus Devos. Op de beelden zie je de vernieling in de vertrekhal, een verloren kind krijst verweesd voor zich uit, slachtoffers roepen en kermen van de pijn. De taxichauffeur roept de naam van zijn zoon.

Devos vertelde hoe hij samen met zijn collega’s iemand probeert te bevrijden vanonder een gipsen muur. Door de omvang van de muur verliep dat moeilijk, maar uiteindelijk zijn ze erin geslaagd. Na een snelle rondgang in de terminal, stoot de commissaris in de toiletten op een Amerikaans jongetje van elf. ‘Volledig in shock.’ ‘Ik heb dan geprobeerd om hem zo snel mogelijk met zijn mama en papa te herenigen.’

Wanneer Devos rond half 9 beseft dat het nieuws ondertussen de media bereikt moet hebben, belt hij zijn vrouw op. ‘Haar reactie: “Kom nu naar huis!”. Natuurlijk heb ik gezegd dat dat niet kon, dat ik aanwezig moest blijven.’ De commissaris was door zijn overste, die vastzat op een stilstaande trein, belast met de coördinatie ter plaatse. Kort nadien vernam de agent dat twee van zijn collega’s gewond waren geraakt bij de explosies. ‘Een van hen was zwaargewond. Hij riskeerde zijn been te verliezen.’

Uiteindelijk lukt het vrij snel om alle overlevenden uit de vertrekhal te krijgen. De eerste verzorging werd buiten op straat toegediend. Een foto toont de terminal, op het voetpad zijn nog sporen van bloed te zien.

Derde bom

Pas vier uur later, rond 12 uur, ontdekken de speurders op basis van videobeelden dat er nog een derde bom is. Het gebouw wordt onmiddellijk volledig ontruimd en Dovo slaagt er twee uur later in om de bom gecontroleerd te laten ontploffen.

De rest van de dag besteedt de commissaris aan briefings en teamcoördinatie. ‘Ik had ook al informatie over de tweede aanval in de metro, maar je hebt een tunnelvisie op wat er zich afspeelt op de luchthaven’, zegt hij. Rond 22 uur zit zijn dienst erop. ‘Het is 45 minuten rijden tot bij mij thuis, maar dat was de langste rit van mijn leven ooit’. Devos vertelt dat hij flashbacks kreeg. Thuis werd hij opgevangen door zijn echtgenote en twee dochters.

‘Mijn jongste dochter, veertien jaar op dat moment, zei: “Papa, ik ga vanavond niet in mijn bed slapen. Ik ga slapen in de gang voor de deur van jouw slaapkamer.” En ik vroeg: “Wat is daar de bedoeling van?” Haar antwoord: “Als je morgen terug naar de luchthaven gaat, moet je over mij stappen en ga ik je tegenhouden.”’ Devos besluit: ‘Dat was mijn persoonlijke beleving van die dag.”

