Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj, ‘The Serpent’, komt vrij

Het hoogste gerechtshof van Nepal heeft de vrijlating bevolen van Charles Sobhraj, de Franse seriemoordenaar waar Netflix de docuserie ‘The Serpent’ aan wijdde. De man was in de jaren zeventig verantwoordelijk voor een reeks moorden in heel Azië.

Het gerechtshof oordeelde dat de 78-jarige Charles Sobhraj, voluit Hotchand Bhawnani Gurumukh Charles Sobrhaj, die sinds 2003 in Nepal vastzit voor de moord op twee Noord-Amerikaanse toeristen, om gezondheidsredenen moet worden vrijgelaten, zo blijkt uit een kopie van het vonnis, dat het persagentschap AFP kon inzien.

Sobhraj was verantwoordelijk voor een reeks moorden in Zuidoost-Azië in de jaren zeventig. Hij heeft zeker twaalf moorden gepleegd, maar mogelijk waren het er wel dertig. Sobhraj was vooral uit op westerse toeristen, die hij vergiftigde, wurgde of in brand stak. Na de moord op een Nederlands stel, kwam de Nederlander Herman Knippenberg hem op het spoor. Knippenberg werkte voor de Nederlandse ambassade in Thailand en legde het verband met een aantal andere moorden in andere landen.

Sobhraj kwam in 1976 vast te zitten in India, maar wist tien jaar later te ontsnappen. Na korte tijd werd hij weer gepakt, maar in 1997 zat zijn celstraf erop. Hij leefde als bekendheid in Parijs en gaf meerdere tv-interviews. In 2003 ging hij terug naar Nepal waar hij werd opgepakt voor moorden uit de jaren zeventig, waar hij nog niet voor berecht was.

De seriemoordenaar werd de slang genoemd omdat hij veel mensen bedroog en net als een slang moeilijk te grijpen was. Hij veranderde vaak van identiteit en gebruikte zelfs paspoorten van slachtoffers om te reizen.