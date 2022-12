Biden schenkt Zelenski ‘Patriots’, het neusje van de zalm in luchtafweer

Bij het bezoek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski zal zijn Amerikaanse collega Joe Biden aankondigen dat er Patriot-luchtafweersystemen zijn richting uitkomen. Welgekomen hoogtechnologisch vernuft, maar een heuse provocatie voor Moskou.

Het hangt al een tijdje in de lucht. Maar nu de Oekraïense president Zelenski in het Witte Huis over de vloer komt, is het voor Joe Biden het uitgelezen moment voor de grote aankondiging: de Verenigde Staten zullen Patriots schenken aan Oekraïne.

De inzet van dat hypermodern luchtafweersysteem moet een antwoord bieden op de herhaalde Russische raketaanvallen op onder meer energie- en watervoorzieningen. Speculaties over een nieuw Russisch offensief in januari of februari van volgend jaar maken de kwestie alleen maar urgenter.

Meest betrouwbare

Het systeem werd in de jaren 80 ontworpen en is uiterst geschikt voor het verdedigen van het luchtruim tot op 20 kilometer hoogte en een afstand van 60 kilometer. De raketten zijn erg precies. Daarom wordt het luchtafweersysteem als een van de meeste betrouwbare ter ­wereld beschouwd. Ze kunnen de Oekraïners vooral van dienst zijn in de strijd tegen de Iraanse raketten die Moskou steeds vaker inzet. Dat argument zou hebben meegespeeld om Washington over de streep te trekken. De luchtafweersystemen waarover het Oekraïense leger nu beschikt, zijn vooral goed om Russische raketten neer te ­halen. Maar Moskou zit stilaan door zijn voorraad heen en rekent steeds vaker op Iraanse raketten.

De VS kunnen de Patriots op relatief korte tijd naar Oekraïne verschepen, maar de Oekraïners moeten er ook nog mee kunnen werken. Om een Patriot-batterij te bedienen, zijn ongeveer honderd soldaten nodig. Normaal duurt een opleiding zeker zes maanden, maar waarschijnlijk kunnen de ­Oekraïense militairen een verkorte opleiding krijgen. Voor de bediening van de Himars volstond de kortere opleiding. De vraag is of er al Oekraïners zijn opgeleid voor de Patriot-systemen, want het lijkt ­onwaarschijnlijk dat Washington Amerikaanse soldaten meestuurt.

Het Pentagon wil in elk geval meer Oekraïense soldaten op­leiden. Vanaf januari moeten elke maand zes- tot achthonderd ­Oekraïners worden opgeleid. Dat is een verdubbeling van het huidige opleidingstempo. Die trainingen vinden plaats in Duitsland. De ­Britten hebben al bijna 10.000 ­Oekraïense soldaten bijgeschoold.

‘Doelwit voor het Kremlin’

Zodra de geruchten over de leveringen van Patriots in Amerikaanse media circuleerden, reageerde het Kremlin kordaat. ‘Dit is een provocatie’, klinkt het. De Russen zien er een escalatie in. Voor hen zijn de Patriots een ‘legitiem doelwit’. Ook vanmorgen, toen duidelijk werd dat Zelenski onderweg was naar Washington, omschreef Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov ‘nieuwe wapenleveringen’ als ‘een provocatie’. President Poetin zei dan weer dat er ‘geen rem staat op de financiering van het leger’. De gevreesde Russische Sarmat II-raketten zijn klaar voor gebruik, gaf hij mee.

Al maken die dreigementen ­almaar minder indruk. Ook de Himars-raketsystemen, waarmee het Oekraïense leger Russische doelwitten tot op 80 kilometer met grote precisie kan treffen, werden door Moskou gezien als een provocatie. Toch hebben ze niet ­geleid tot een uitbreiding van de oorlog naar Navo-grondgebied. De wapenleveringen hebben de oorlog wel doen kantelen in het voordeel van Oekraïne, maar hadden ook tot gevolg dat de Russen met grootschalige raketaanvallen op de civiele infrastructuur begonnen.

