2022 was een opvallend jaar, om verschillende redenen. Er was uiteraard de oorlog in Oekraïne. Maar er gebeurden wel meer onverwachte dingen het afgelopen jaar.

Topmodel verschijnt bijna naakt op catwalk, maar krijgt jurk opgespoten

Topmodel Bella Hadid verscheen eind september zo goed als helemaal naakt op de catwalk in Parijs.

Ze werd snel geholpen door mannen die een synthetische vloeistof op haar lichaam spoten, het materiaal veranderde in een vaste stof. Het verbluffende resultaat ziet u in de video hierboven.

En plots zingt Chris Martin in het Nederlands

De Britse band Coldplay trad begin augustus vier keer op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Frontman Chris Martin haalde voor de gelegenheid zijn beste Nederlands boven om een ‘Vlaamse versie’ van het nummer ‘Magic’ te spelen. Geslaagd of niet?

Zinkgat legt verborgen ondergronds strand bloot

Aan de Britse oostkust is jaren geleden op een van de kliffen een zinkgat ontstaan. Hoe groter het gat wordt, des te meer het prijsgeeft van een bijzonder strand onder de oppervlakte. Gevaarlijk, maar ook een mooi natuurverschijnsel. Kijk mee met onderstaande dronebeelden.

Messi in de clinch met Van Gaal en Nederlandse spits: 'Wat sta je te kijken, idioot?'

Eind goed, al goed voor Argentinië en Lionel Messi. Na een zenuwslopend toernooi keert de wereldbeker voor het eerst in 36 jaar terug naar Buenos Aires.

Maar het was zeker geen wandeling in het park voor de Albiceleste. Denk maar aan de kwartfinale tegen Nederland, toen de gemoederen wel erg hoog opliepen. Na affluiten liet Messi zich niet meteen van zijn mooiste kant zien.

Afval van overstromingen op spooksnelweg verdwijnt onder groen dekentje

Een jaar na de dodelijke overstromingen trok fotograaf Sébastien Van Malleghem met zijn drone opnieuw naar de Vesdervallei.

Maar de opvallendste beelden maakte hij niet in Pepinster of Verviers, maar boven een verlaten autosnelweg nabij Luik: de A601.

Will Smith vs. Chris Rock

De 94ste uitreiking van de Academy Awards is er een voor de geschiedenisboeken geworden. Niet omdat ‘Coda’ uitgeroepen werd tot beste film, maar door de uitspattingen van Will Smith. Smith nam de trofee voor ‘beste acteur’ mee naar huis maar verloor zijn cool na een ongepaste opmerking van presentator Chris Rock.

Koning Charles vs. de vulpen

Het overlijden van Queen Elizabeth II was een schok voor het Verenigd Koninkrijk. ‘God save the Queen’ werd plots ‘God save the King’.

Het begin van Charles’ regeerperiode verliep niet helemaal vlekkeloos. Toen de Britse vorst enkele documenten moest optekenen, had hij herhaaldelijk last van zijn schrijfgerief.

Webb-telescoop maakt nog scherper beeld van Zuilen der Schepping

De James Webb-telescoop is de krachtigste telescoop die ooit gelanceerd is. Dat bewees hij nog maar eens toen hij een haarscherp beeld afleverde van de zogenaamde ‘Zuilen der Schepping’. Dat zijn grote gas- en stofwolken waarin nieuwe sterren geboren worden.