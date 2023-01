De oorlog die Rusland ontketende in Oekraïne, en alle gevolgen van dien, domineerden dit jaar de berichtgeving. Vladimir Poetin dacht met een blitzkrieg Oekraïne op de knieën te krijgen, maar de overrompeling bleef uit. De mislukkingen stapelen zich op tijdens de ‘speciale militaire operatie’. Een greep uit de zwaarste tegenslagen voor de Russische president.

Bewakingscamera filmt moment van hevige explosie op Krimbrug

Poetin raken waar het pijn doet. Dat moeten diegenen gedacht hebben die in oktober de Krimbrug zwaar beschadigden. De aanval was een klap voor de Russische militaire logistiek, maar ook een diepe vernedering voor Poetin. De brug is voor de Russische president hét symbool dat de Krim voorgoed bij het ‘Russische moederland’ hoort.

Oekraïense soldaten duwen Russen terug naar oostelijke oever Dnjepr

De terugtrekking van Russische manschappen uit Cherson op 11 november was een bittere pil voor Poetin. Door Oekraïense precisiebombardementen was de bevoorrading er in het gedrang gekomen. Toch duurde het weken vooraleer de president oren had naar de alarmerende berichten van de commandanten ter plekke. De stad was dan ook de enige provinciehoofdstad die Rusland had weten te veroveren.

Poetin reageert koel op Finse en Zweedse toetreding tot Navo: ‘Ga je gang’

De oorlog jaagt neutrale landen als Finland en Zweden in de armen van de Navo. Poetin beweert er onverschillig tegenover te staan, maar de realiteit is dat de Russische grens met de Navo plots 1.300 kilometer langer dreigt te worden en dat het Westen meer verenigd is dan ooit.

Erdogan laat Poetin wachten

Het isolement is ook voelbaar in kringen waar Poetin voordien op meer ontzag kon rekenen. De Turkse president Erdogan liet Poetin in juli wachten bij een persmoment. Het voorval is symbolisch voor de tanende macht van Rusland op het wereldtoneel. Erdogan maakte handig gebruik van het machtsvacuüm en demonstreerde al even hoe de verhoudingen gewijzigd zijn.

Russische man schiet commissaris neer: ‘Niemand zal vechten’

De Russische president wist ook de eigen bevolking in het harnas te jagen met de aankondiging van een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ van nieuwe soldaten voor het front in Oekraïne. Het jaagde een golf van angst en ontreddering door het land. In een Siberisch rekruteringscentrum leidde de onwil om te vechten zelfs tot een schietpartij.