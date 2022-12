Tomorrowland keert terug naar Brazilië

Zeven jaar na de laatste editie keert Tomorrowland terug naar Brazilië. Het dancefestival verscheept zijn hoofdpodium in oktober 2023 naar São Paulo.

Twee festivalloze coronajaren plaatsten een rem op de ontwikkeling van Tomorrowland. Maar de expansiedrang van het dancefestival uit Boom is er niet kleiner op geworden. Van 12 tot en met 14 oktober 2023 slaat Tomorrowland zijn tenten op in het Parque Maeda in Itu, een gemeente in de Braziliaanse staat São Paulo. Het festival mikt op 150.000 bezoekers.

Voor de organisatoren wordt het niet de eerste keer dat ze voet zetten op dat terrein. Het Parque Maeda was in 2015 en 2016 ook al het decor voor Tomorrowland Brasil. Dat project maakte toen deel uit van een internationale uitbreidingsoperatie, samen met het Amerikaanse SFX. Dat organiseerde ook drie edities in de Verenigde Staten. Maar het avontuur draaide uit op een sisser, toen het entertainmentbedrijf van zakenman Robert Sillerman failliet ging. Dat de laatste Amerikaanse Tomorrowworld in 2015 uitdraaide op een chaotische modderpoel, deed er ook geen deugd aan. Zonder geschikte partner besloot Tomorrowland het overzeese avontuur niet verder te zetten. ‘Als je geen partner hebt dat ons kwaliteitslabel kan waarmaken, schiet je tekort. Tomorrowland is geen springkasteel dat je zomaar uit de stekker trekt in Boom en elders weer inplugt’, klonk het toen.

Nieuwe partner

Sinsdien stortte Tomorrowland zich wel op de wintersporters, met Tomorrowland Winter in de Franse Alpen. ‘We hebben veel geleerd uit de edities in de VS en Brazilië, en doen dit keer alles zelf op verplaatsing’, klonk het bij die aankondiging. Toch gaat de organisatie voor het Braziliaanse avontuur opnieuw met een partner in zee, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. ‘Het Belgische team verzorgt de line-up en we zullen ook de Main Stage vanuit Boom verschepen naar São Paulo. Maar het is niet de bedoeling dat we de organisatie honderd procent in handen houden. We werken samen met het Braziliaanse DC Set. Zij hebben veel ervaring met liveconcerten: ze werken onder meer voor Cirque De Soleil, U2, Coldplay en Ed Sheeran. Bovendien zitten in hun team veel mensen waarmee we voor de vorige edities in Brazilië al hadden samengewerkt.’

Ook toen het in 2016 de stekker uit Tomorrowland Brasil trok, maakte de organisatie er geen geheim van dat de plannen niet helemaal opgeborgen waren. ‘Zonder de coronapandemie en de economische crisis waren we misschien al wel vroeger teruggekeerd naar Brazilië’, zegt Wilmsen nu. ‘We hebben altijd contact gehouden met het team daar en met de burgemeester. Toen hij vorige zomer aanwezig was in Boom voelden we ook al dat de goesting er bij hem nog steeds in zat. En in 2023 vallen alle puzzelstukken goed.’

Op die manier blijft het internationale netwerk van Tomorrowland uitbreiden. Begin deze maand opende in Dubai Terra Solis, een glampingcomplex in de woestijn met de Tomorrowland-stempel. In januari 2023 poot Tomorrowland zijn Core-podium neer op het Zamna-festival in het Mexicaanse Tulum. In maart verhuist het festival naar het Franse Alpe d’Huez voor Tomorrowland Winter. In de zomermaanden is er naast het reguliere Tomorrowland in Boom en het Core-festival in Brussel ook Ushuaïa in Ibiza. In India runt het festival dan weer de Music & Arts School in Kolkata. ‘Tomorrowland is meer dan een Belgisch festival’, legt Wilmsen uit. ‘We zijn ook een entertainmentbedrijf. We hebben bezoekers die van overal ter wereld komen, en op die manier proberen we om met hen in contact te blijven.’