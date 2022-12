Goed nieuws voor de roze leguaan: voor het eerst sinds de ontdekking van hun bestaan hebben wetenschappers enkele jongen van de bedreigde reptielensoort gevonden. De roze leguaan werd pas in 1986 op een van de Galapagoseilanden ontdekt en sindsdien was er in de populatie van een driehonderdtal dieren nog nooit een jong waargenomen. Tot nu dus. En verrassend genoeg zijn de jongen van een roze leguaan niet roze: kijk mee in bovenstaande video.