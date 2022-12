President Zelenski onderweg naar Washington

De Oekraïense president Volodimir Zelenski landt later vandaag in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. Hij gaat er met de Amerikaanse president spreken en speecht er voor het Congres. Het is zijn eerste buitenlandse bezoek sinds de Russisch inval.

Het vliegtuig van Volodimir Zelenski bevindt zich momenteel boven de Atlantische Oceaan, op zo’n 11 kilometer hoogte. Voor de vlucht maakt de Oekraïense president gebruik van een toestel van de Amerikaanse luchtmacht: een Boeing C-40B. Dat is een omgebouwde Boeing 737 en dient als militair vipvliegtuig. Het toestel steeg op rond 8.15 uur in Krakau, Polen. Rond 18.30 uur Belgische tijd zou het moeten landen in de Verenigde Staten.

Eens in Washington krijgt Zelenski allicht te horen dat zijn land moderne Patriot-luchtafweersystemen krijgt. Die moeten het land helpen om zo veel mogelijk Russische raketten, gericht tegen onder meer energie- en watervoorzieningen, te onderscheppen. Zelenski meldde op Twitter dat hij met zijn Amerikaanse evenknie Joe Biden zal spreken over ‘de versterking van de weerbaarheid en defensiemogelijkheden van Oekraïne’. Volgens CNN zal Biden er een steunpakket ter waarde van ongeveer 1,75 miljard euro aankondigen. Het Kremlin waarschuwde vanmorgen opnieuw dat nieuwe wapenleveringen het conflict doen escaleren.

Eerste buitenlands bezoek

Zelenski sloot zich nooit helemaal op in zijn presidentieel paleis. Hij deinst er niet voor terug om ziekenhuizen, bevrijde steden of soldaten aan de frontlinie te bezoeken. Tot nu toe deed hij dat allemaal binnen de Oekraïense grenzen. Zijn bezoekjes gelden als opsteker voor de eigen bevolking. De president maakte bij aanvang van de oorlog helemaal geen aanstalten om het land te verlaten, ook niet om zichzelf in veiligheid te brengen. Op de vraag van de Verenigde Staten om hem naar het buitenland te escorteren, zei Zelenski bij het uitbreken van de oorlog: ‘Ik heb munitie nodig, geen rit’. Wel sprak hij frequent andere wereldleiders of buitenlandse politici toe via videoverbinding.

Voor Biden is het een opsteker dat hij Zelenski een veilig bezoek aan zijn land kan garanderen. En dat Zelenski’s eerste buitenlandse reis richting de VS gaat, kan in de verf zetten hoe Bidens beleid geapprecieerd wordt. Iets wat Zelenski ook duidelijk zal maken voor het Congres. Daar zetelen vanaf 3 januari nieuwe leden, met een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Tot nu toe werken Democraten en Republikeinen er samen om Oekraïne te steunen. Biden hoopt dat zo te houden. Ook afscheidnemend voorzitter Nancy Pelosi (Democraten) laat per brief weten dat het hele Congres hem met open armen ontvangt en noemt de oorlog in Oekraïne ‘een strijd voor de democratie op zich’.