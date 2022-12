Minderjarige jongen in Berchem in levensgevaar na steekpartij

Een minderjarige jongen is woensdagmorgen levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekpartij in Berchem. Volgens de eerste vaststellingen kreeg hij ruzie met enkele andere jongeren, waarna een van hen een mes trok.

Het incident vond plaats rond 7.30 uur. ‘Een minderjarige jongen werd benaderd door enkele andere jongeren in de Wapenstilstandlaan in Berchem’, vertelt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Om een nog onduidelijke reden kregen de jongeren ruzie, die ontaardde in een steekpartij.

‘Het slachtoffer liep levensgevaarlijke verwondingen op en is overgebracht naar het ziekenhuis’, zegt Bruyns. De verdachten zijn nog niet gevat. De politie heeft een perimeter ingesteld. Het gerechtelijk lab en de lokale recherche komen ter plaatse voor sporenonderzoek.

Dadelijk meer.