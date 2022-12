Contract Radja Nainggolan bij Antwerp ontbonden

Radja Nainggolan is niet langer een speler van Antwerp. Het contract van de voormalige Rode Duivel is in onderling overleg ontbonden. Ex-club Cagliari en de MLS lonken.

Wie Radja Nainggolan wil aantrekken, hoeft niet meer op de Bosuil te passeren. De beide partijen hebben hun contract in onderling overleg ontbonden. Nainggolan lag nog zes maanden vast bij Antwerp, maar had er geen toekomst meer. De club had hem naar de B-kern verbannen na verschillende extrasportieve fratsen. Hij blijft zo steken op 55 wedstrijden en zes doelpunten voor rood-wit.

Het zag er allemaal zo mooi uit, toen Nainggolan anderhalf jaar geleden zijn handtekening zette onder een tweejarige overeenkomst bij Antwerp. De middenvelder was de prestigetransfer van Paul Gheysens en kreeg ook naar Belgische normen waanzinnige financiële voorwaarden. Alleen bleef de sportieve return uit: slechts te zelden kon Nainggolan een grote meerwaarde zijn voor het stamnummer één.

Vaker liet Nainggolan zich opmerken met niet-sportieve fratsen. Nog geen tien dagen na zijn voorstelling ging de stervoetballer op de bon voor te snel en onder invloed rijden op de Rijnkaai, waarna zijn rijbewijs voor vier maanden effectief werd ingetrokken. En toen een deel van het stadiondak het begaf bij een van de vele herfststormen, liet Nainggolan opnieuw van zich horen. ‘Ik moet zeggen dat hij (Paul Gheysens, red.) er een ‘goei’ dak heeft opgezet’, grapte de middenvelder in een filmpje dat binnen de kleedkamer moest blijven.

Ook dit seizoen stond Nainggolan regelmatig op de voorpagina’s, maar niet door fantastische prestaties als voetballer, jammer genoeg. Eerst was er het rijden zonder rijbewijs waarna hij even in de cel belandde. Vervolgens het vape-incident op Sclessin. Daarop verbande de club Nainggolan voor onbepaalde tijd naar de B-kern, maar nu is het huwelijk dus voorbij.

Afwachten nu waar Nainggolan zal belanden. Zowel bij zijn ex-club Cagliari, dat terug naar de Serie A wil, als bij Inter Miami, de Amerikaanse club van eigenaar David Beckham, lag zijn naam de voorbije weken al op tafel. Nu hij vrij is, kan hij een versnelling hoger schakelen in zijn zoektocht naar een nieuwe werkgever.