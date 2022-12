F1-rijders mogen geen politieke statements meer maken

Formule 1-rijders mogen geen politieke, religieuze of persoonlijke statements meer maken, tenzij ze vooraf de toestemming krijgen van de internationale automobielfederatie. Dat staat in een nieuwe regel die is uitgevaardigd.

De nieuwe regel (12.2.1.) zegt: ‘Het maken van politieke, religieuze of persoonlijke statements of commentaar die strijdig is met de neutraliteit die de FIA promoot, wordt verboden, tenzij er nadrukkelijk toestemming is van de FIA.’ De regel gaat in op 1 januari.

Er worden niet meteen effectieve sancties aan verbonden, maar gedacht wordt aan boetes en zelfs startverbod. De regel komt er na meerdere jaren van politiek of milieu-commentaar van onder meer de Duitser Sebastian Vettel en de Brit Lewis Hamilton.

Bij de eerste race na de moord op George Floyd, droeg Lewis Hamilton een t-shirt met de melding ‘Black lives matter’ en hij maakte het bekende knielgebaar. Dertien van de andere negentien rijders volgden hem daarin. Hamilton bleef het nog 17 races doen.

Bij de GP van Mugello in 2020 droeg Hamilton op het podium een t-shirt met een verwijzing naar de moord op de 26-jarige Breonna Taylor, die door de politie werd doodgeschoten tijdens een aanval op haar appartement.

In september 2020 verbood de FIA al het dragen van niet-officiële kledij op het podium.

Maar dat kon de rijders niet stoppen. Bij de GP van Hongarije in 2021 droeg Sebastian Vettel een regenboog-t-shirt om te protesteren tegen de wetgeving in dat land. Ook op zijn helm droeg de intussen gestopte Vettel signalen om te protesteren tegen politieke thema’s zoals de oorlog in Oekraïne.