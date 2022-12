Sporting Charleroi dicht bij Amerikaanse overname

De Amerikaanse investeerder Bill Foley staat dicht bij een overname van Sporting Charleroi. De 77-jarige zakenman wil een internationaal netwerk van voetbalclubs uitbouwen met het Engelse Premier League-team Bournemouth als top van de piramide.

Bill Foley laat er geen gras over groeien. In oktober kocht de Amerikaanse eigenaar van ijshockeyclub Vegas Golden Knights de Engelse Premier League-club Bournemouth. Vorige week liet hij in een interview verstaan dat het zijn bedoeling is meerwaarde te creëren door een netwerk van clubs uit te bouwen waar Bournemouth het eindstation van is. In Frankrijk lekte uit dat hij onderhandelt met de eersteklasser Lorient en aan onze redactie werd bevestigd dat hij in exclusieve onderhandeling is met Sporting Charleroi. De volgende stap voor Foley is om teams in Zuid-Amerika aan zijn portefeuille toe te voegen.

Belgische clubs zijn al langer de prooi van Amerikaanse investeerders. De voetbalcultuur, de talentenpool, de centrale ligging in Europa, het relatieve gebrek aan strenge regels en de goedkope overnameprijzen zijn troeven voor ons land. Eerder traden KV Oostende, Standard en RWDM toe tot een Amerikaans investeringsnetwerk met andere Europese ploegen. Club Brugge van zijn kant heeft een Amerikaanse minderheidsaandeelhouder.

Charleroi was al een tijdje op zoek naar vers kapitaal om te kunnen investeren in een nieuw stadion. De aanhoudende protesten tegen eigenaar Mehdi Bayat versnelden de zoektocht naar een externe partner.